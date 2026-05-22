Военни доволни от дроновете, но населението в Украйна живее в страх

Докато дроновете доминират във военните действия в Близкия изток, Украйна и отвъд, цивилните граждани се оказват в прицела. Провъзгласявайки машините за бъдещето на войната, Пентагонът излива средства в тяхното разработване и закупуване, както правят и други армии по света. Тези дронове вече се превръщат в оръжието на избор по целия свят. Удивително е, че атаките с дронове в конфликтни зони са се увеличили с 4000% между 2020 и 2024 г. И те все повече нанасят вреда на некомбатанти: дроновете са отговорни за 80% от смъртните случаи сред цивилни във войната в Судан в началото на тази година - убивайки поне 880 души. Експерти по правата на човека и специалист по дронове разговаряха с RS за физическото и емоционалното въздействие, което милитаризираните дронове и мерките за противодействие на дроновете оказват върху цивилните лица, както и за нарастващите предизвикателства при определянето на отговорността, когато устройствата причиняват вреда. За да разбере страничното въздействие на дроновете, RS разговаря и с четирима украински цивилни лица за техните лични преживявания по време на войната.

В крайна сметка, без значими усилия за управление на все по-неконтролираното разпространение на дроните в конфликти, бъдещето на войната ще стане още по-опасно за цивилните. За начало цивилните, с които RS разговаря, подчертаха повсеместното присъствие на дроновете в ежедневието им. Те поискаха анонимност или споделиха само имената си за публикуване, за да защитят безопасността си.

"Военните дронове тук са почти ежедневно явление", каза Елена, която живее в Луганск - граничен регион на Украйна, който Русия сега контролира до голяма степен. Там са се водили тежки сражения.

Дроновете издават "характерен звук, сякаш стар мотопед минава точно под прозореца ти", каза тя. "Но вместо да мине бързо, той може да виси във въздуха дълго време. Много е страшно, защото не знаеш какво възнамерява да направи човекът, който го управлява." Всички цивилни свързваха дроновете със смъртта.

Руските атаки с дронове срещу цивилни и войници накараха някои украински градове да поставят найлонови мрежи над пътища и сгради, за да блокират достъпа на дроновете. Същевременно украинските удари с дронове в Русия също често убиват цивилни.

Както Елена разказа на RS, веднъж дрон е притиснал сина на нейна приятелка, докато се прибирал от училище.

"Той лежеше в храстите около час, защото дрон летеше много ниско над него", каза Елена. "Беше прекалено уплашен, за да мръдне, докато дронът кръжеше над него."

По границата украинската армия също използва дронове, за да открива мъже, бягащи от страната, опитващи се да избегнат военна служба. Извън Украйна палестинците постоянно са изложени на атаки и наблюдение от израелски дронове. Дроновете на Израелските отбранителни сили често следват цивилни в Газа, което кара много палестинци да остават в домовете си.

По време на войната на Израел срещу Газа дроните редовно стреляха и бомбардираха цивилни. Както Middle East Eye, така и Euro-Med Monitor съобщиха през 2024 г., че силите на Израелските отбранителни сили дори са използвали дронове, за да пускат звуци от плачещи бебета - с цел да примамят жителите на Газа навън, за да ги атакуват. Но ако дроновете могат да застрашат цивилни, същото важи и за опитите да бъдат пресечени.

"Ако попречите на [дрон] да изпълни мисията си, това, с което се сблъсквате, е въоръжен дрон, който не отива там, където е трябвало да отиде", каза Лаура Уолкър Макдоналд, старши съветник по нововъзникващи технологии в конфликти към Международния комитет на Червения кръст. Може да има "дъжд от шрапнели или... въоръжен дрон, който се разбива [или] експлодира някъде".

Често последствията могат да нанесат сериозни щети на жилищните райони под тях. Макар отломките от дронове не непременно да причиняват повече щети от отломките от ракети, те могат да бъдат много повече. Свалените дронове може също да имат прикрепени към тях оръжия.

През изминалите десетилетия атаките с дронове често можеха да бъдат проследени до няколко държави,

като САЩ, които оперираха с по-малко на брой, но по-големи военни дронове. Но Лорен Спинк, специалист по защита на цивилни, която преди това е работила в Центъра за цивилни в конфликти (CIVIC), предупреждава, че днешното широко разпространение на малки, евтини дронове затруднява идентифицирането на това кой ги използва.

"В източната част на ДРК [Демократична република Конго] сега правителството лети с дронове. Въоръжената група М-23 лети с дронове. Частни военни охранителни фирми летят с дронове", каза Спинк. "Когато цивилен гражданин бъде наранен, става все по-трудно да се посочи кой е отговорен и да се стигне до поемане на отговорност."

На целия континент чуждестранни сили са въоръжили воюващите страни в Судан с дронове, които са били използвани при атаки срещу цивилни, здравни заведения и друга критична инфраструктура.

Както отбелязва Софи Нейман в списание New Lines:

"Дроновете са замъглили отговорността във война, в която и двете страни вече действат с относителна безнаказаност."

Междувременно стана лесно да се модифицират малки търговски дронове, за да се превърнат в оръжия - което увеличава риска технологията да попадне в неподходящи ръце.

"Технологията се развива по-бързо от способността ни да я регулираме, да я управляваме като международна общност", каза Спинк. "Бъдещето ще бъде ужасяващо, ако не разберем как да регулираме и управляваме дроновете по-добре."

Кембъл каза пред RS, че Режимът за контрол на ракетните технологии (MTCR) - доброволна схема за контрол на износа, която ограничава разпространението на ракети и свързани с тях технологии - е една от мерките, които биха могли да помогнат за ограничаване на най-тежките вреди от войната с дронове.

Създаден от страните от Г-7 през 1987 г., MTCR е приложил своите правила за ракетите към големите дронове, които се използват от военните.

Както Кембъл казва пред RS, той "трябва да бъде актуализиран, за да [отчита по-добре как оръжия] като муниции за бавно летене самоубийствени дронове и по-малки дронове се разпространяват."

Но САЩ върви в обратната посока. Миналата есен Държавният департамент реши да преразгледа MTCR - като облекчи контрола върху износа, за да продава някои по-големи, усъвършенствани дронове на други държави.