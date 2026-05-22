Мъж е намерен мъртъв в дома си след пожар в Кюстендил

Мъж на 63 години е намерен мъртъв в дома си след пожар, съобщиха от полицията в Кюстендил. Сигналът за горяща къща на ул. „Хаджи Димитър“ в града е постъпил половин час след полунощ чрез тел. 112.

При потушаването на пожара пожарникарите са открили мъртвия 63-годишен мъж. Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница. Огънят е унищожил мебели и дюшеме.

Причините за възникването на пожара се изясняват от Районното управление на полицията в Кюстендил, образувано е досъдебно производство. Уведомен е и дежурен прокурор, съобщи БТА.