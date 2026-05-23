Какви са скритите опасности от предозирането с хранителни добавки?

В съботното издание на “България сутрин” гостува д-р Андрей Велчев, председателят на Сдружение "За достъпна и качествена храна", който коментира променените хранителни навици на българите. Според него много от традиционните храни са започнали да отстъпват място на “ултрапреработени” такива.

Д-р Велчев добави, че е важно да как храните се комбинират, защото има добавки, които не бива да се комбинират, особено при хора със сърдечни проблеми и хранителни разстройства.

Как да познаем качеството?

"Нека хората да избират авторитетни места, откъдето да си ги купуват - аптеки, неподвижни онлайн магазини, да питат и личните си лекари. Стана модерно да се пие колаген. Много от младите хора вече не консумират естествени хрущяли, неща, които има в свинското месо, но четем ли какво пише, когато си купуваме колаген. Най-важно е как действа на организма ни", подчерта Велчев пред Bulgaria ON AIR.

Специалистът е категоричен - прекомерната употреба, дори и на магнезий, невинаги е добре за стомаха.

"За да има поредна кампания на Европол и на другите международни служби, значи има проблем. Виждаме деца, които употребяват комбинация с енергийни напитки с неща, които вече ги има във всеки крайъгълен магазин", каза още председателят на Сдружение "За достъпна и качествена храна".

"Вече потребителят е чувствителен, подава сигнали. Използват се вече модерните инструменти. Трябва да бъде гарантирана чистотата на тези продукти. Все повече млади хора обикалят бабите, които продават билки и си правят по-хубав и по-чист чай", коментира д-р Велчев.

