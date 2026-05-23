Русия обяви Гари Каспаров за международно издирване

Москва го преследва по различни "криминални обвинения"

23.05.2026 | 11:36 ч. 20
EPA/БГНЕС

Руските правоохранителни органи обявиха бившия световен шампион по шах Гари Каспаров за международно издирване.

Modern.az съобщава, позовавайки се на руската преса, че тази информация се съдържа в съответните официални документи.

Каспаров, който отдавна живее извън Русия, е преследван от Москва по различни криминални обвинения, включително за нарушаване на законодателството за "чуждестранни агенти“ и създаване на "нежелана организация“. 

Някогашният гросмайстор е известен от много години с категоричното си противопоставяне на руските власти и радикални политически изявления, и е член на ръководството на различни опозиционни платформи, създадени в чужбина, и на "Форум "Свободна Русия“.

Шахматната легенда Гари Каспаров е роден в Баку през 1963 г. През 1985 г. той побеждава Анатолий Карпов и печели титлата на 13-ия световен шампион в историята на шаха.

