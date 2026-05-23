Русия обяви Гари Каспаров за международно издирване

Руските правоохранителни органи обявиха бившия световен шампион по шах Гари Каспаров за международно издирване.

Modern.az съобщава, позовавайки се на руската преса, че тази информация се съдържа в съответните официални документи.

Каспаров, който отдавна живее извън Русия, е преследван от Москва по различни криминални обвинения, включително за нарушаване на законодателството за "чуждестранни агенти“ и създаване на "нежелана организация“.

Някогашният гросмайстор е известен от много години с категоричното си противопоставяне на руските власти и радикални политически изявления, и е член на ръководството на различни опозиционни платформи, създадени в чужбина, и на "Форум "Свободна Русия“.

Шахматната легенда Гари Каспаров е роден в Баку през 1963 г. През 1985 г. той побеждава Анатолий Карпов и печели титлата на 13-ия световен шампион в историята на шаха.