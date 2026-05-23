Поредна оставка в администрацията на Тръмп, Тулси Габард напуска

Тулси Габард подава оставка от поста си на директор на Националното разузнаване, за да подкрепи съпруга си в борбата му с "изключително рядка форма на рак на костите“, съобщава Fox News Digital.

Габард е уведомила президента Доналд Тръмп по време на среща в Овалния кабинет в петък. Очаква се последният ѝ ден в да бъде 30 юни.

Fox News Digital получи ексклузивно официалното ѝ писмо за оставка, в което Габард казва, че е "дълбоко благодарна за доверието, което ми гласувахте, и за възможността да ръководи Службата на директора на Националното разузнаване през последната година и половина“.

"За съжаление, трябва да подам оставката си, считано от 30 юни 2026 година. Съпругът ми, Ейбрахам, наскоро беше диагностициран с изключително рядка форма на рак на костите", се казва в писмото.

Габард добави, че съпругът ѝ "ще бъде изправен пред големи предизвикателства през следващите седмици и месеци“.

"В този момент трябва да се оттегля от обществената служба, за да бъда до него и да го подкрепя напълно в тази битка. Ейбрахам беше моята скала през единадесетте ни години брак – остана непоколебим по време на командировката ми в Източна Африка на съвместна мисия за специални операции, множество политически кампании и сега службата ми в тази роля", пише още Габард.

Тръмп реагира на оставката

Американският президент Доналд Тръмп реагира на оставката по-късно в петък, като написа в Truth Social: "За съжаление, след като свърши чудесна работа, Тулси Габард ще напусне администрацията на 30 юни.“

"Нейният прекрасен съпруг, Ейбрахам, наскоро беше диагностициран с рядка форма на рак на костите и тя с право иска да бъде с него, да го върне в добро здраве, докато в момента водят заедно тежка битка. Не се съмнявам, че скоро ще бъде по-добър от всякога. Тулси свърши невероятна работа и ще ни липсва. Нейният високо уважаван главен заместник-директор на Националното разузнаване, Арън Лукас, ще изпълнява длъжността директор на Националното разузнаване", се казва още в съобщението на Тръмп.