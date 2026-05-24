Бедственото положение във Велико Търново и Габрово остава

Продължава бедственото положение във Велико Търново заради обилните валежи, които причиниха наводнения. Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра. Вече се виждат щетите, а в днешния ден предстои оценката им.

Предстои да бъдат почистени и отводнени домовете по поречието на река Янтра в квартал "Асенов" и "Света гора". "Владишкият мост" над река Янтра е затворен за пешеходци.

Пред Нова тв Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново добави, че бедственото положение ще бъде отменено по преценка на кметовете на общини след стабилизиране на ситуацията. Той увери, че обезщетението за наводнени домове и унищожена покъщнина ще е в размер на три минимални заплати.

Наблюдението на нивото на река Янтра продължава до успокояване на обстановката, като за момента е спаднало почти до нормите си. Богомилов посочи, че са взети проби за измерване на качеството на питейната вода. Въпреки това, обстановката се нормализира.

Празничната програма по повод 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите. Ще има традиционни абитуриентски шествия обаче тази вечер от 18 часа по настояване на родители.

Главен инспектор инж. Станко Лазов от РДПБЗН съобщи, че два екипа на пожарната са на терен в област Велико Търново, за да наблюдават нивата на водите - в Павликени и в областния град. 31 сигнала са получени през последните часове, като основните са за приземни етажи и избени помещения за отводняване.

Инж. Лазов обясни, че за 24 часа за извършени 18 отводнявания и няколко рискови спасителни операции. Най-много са постъпилите сигнали от община Велико Търново и от община Горна.

За Област Габрово също е в сила бедствено положение. Очаква се да започне оценка на щетите, като най-пострадали са общините Севлиево и Дряново.

След преливането на язовир “Александър Стамболийски” предстои да бъдат взети микробиологични проби за проверка на питейната вода за населението.