Васил Терзиев: Има повдигане на народния дух

На празничния 24 май кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че се усеща повдигане на народния дух.

“Имаме постижения на наши олимпийци, на наши спортисти, отново имахме финалист за наградата “Букър“. Смятам, че има повдигане на народния дух и все повече поводи за радост“, каза Терзиев пред Нова тв.

Според кмета бъдещето зависи от общите усилия в образованието и възпитанието.

По отношение на София кметът коментира най-належащия проблем – недостига на места в детските градини и ясли. “Всичко, което сме обещали, работим много активно да го реализираме. Обявихме първо класиране с 1300 места“, посочи Терзиев и уточни, че в момента се изграждат 23 нови детски градини и ясли, които ще осигурят още около 1800 места.

“Най-силно изразен е проблемът при яслените групи, където над 5000 деца няма да имат място“, призна Терзиев и допълни, че решението не е само в строителството, а и в кадровото обезпечаване.

Той открои сериозен недостиг на медицински сестри, който затруднява разкриването на нови групи. “Трябва промяна в системата - да не бъде задължително да са само медицински сестри, а да могат да участват и педагози, преминали съответно обучение“, заяви кметът, като посочи, че се обсъждат и ускорени обучения за придобиване на необходима квалификация.

Едносменен режим в училищата

В разговора беше засегнат и проблемът с едносменния режим в училищата. “Имаме 45 училища, които трябва да преминат към едносменен режим, като 36 от тях изискват дострояване“, каза Терзиев и подчерта, че за това е необходима финансова подкрепа и координация с държавата.

Кметът обърна внимание и на транспорта и инфраструктурата, като отбеляза, че се работи по промени в транспортната схема, разширяване на метрото и подобряване на свързаността в столицата.

“Добрата новина е, че имаме повече деца, повече бебета - яслите са ни пълни. Това да си пожелаем“, завърши Терзиев.