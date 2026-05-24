Стара река е излязла от коритото си, в нея се вливат отпадни води

Стара река е излязла от коритото си, а водата е отнесла част от трасето на довеждащия колектор на Пречиствателната станция за отпадни води на Карлово, казаха за БТА от ВиК-Пловдив.

Аварията се е случила снощи, като вследствие на нея отпадните води се изливат директно в реката.

От ВиК вече работят по отстраняване на повредата.

Предстои да бъде изградено дублиращо аварийно трасе, което ще е разположено по-далеч от реката.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че към момента нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града.

Психитрична клиника е без вода вече 24 часа

Водната стихия не пощади и Държавна психиатрична болница - Севлиево! Над 80 психично болни пациенти са без вода - течаща и за пиене, вече почти 24 часа, силно е затруднено приготвянето на храната им! Зов за помощ, мили хора, помогнете, написаха във Фейсбук страницата на клиниката служители от болницата.

Те благодарят на екипа, на мед. сестра Адриана Петрова и зам.директор Мариета Драшкова за перфектната организация за набавяне на вода след жестоката природна стихия, достигнала района.

Към момента водоподаването за населените места е прекъснато заради скъсан водопровод.

Министрите Шишков, Ефремова и Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия заради наводнението водопровод за Севлиево

"Министерството на здравеопазването е "далече", институциите мълчат, но болните човешки души са наши деца, майки, бащи, близки", написаха служителите.