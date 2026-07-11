Министерството на културата: Наследихме културен календар за 11,6 млн. евро без осигурено финансиране

Министерството на културата излезе с официална позиция във връзка с, по думите на институцията, „неоснователни и спекулативни твърдения“ относно финансирането на Националния културен календар за 2026 г. Оттам посочват, че настоящото ръководство е наследило вече приет Национален културен календар на обща стойност 11 650 772,31 евро, без да е било осигурено необходимото финансово обезпечение. Според министерството още с встъпването си в длъжност кабинетът е предприел действия за осигуряване на средства.

През юни са били изплатени средствата за 20 от най-спешните проекта на обща стойност 1 228 166 евро. Успоредно с това е стартирана процедура за изменение на решение на Министерския съвет, която да позволи финансирането на още 26 проекта на стойност 1 867 814 евро.

От Министерството на културата посочват, че продължават разговорите с Министерството на финансите за осигуряване на средства за още 104 проекта на обща стойност 5 391 706 евро. От ведомството уточняват, че финансирането се извършва според реда на провеждане на културните събития, без ново оценяване или промяна на подреждането на проектите.

До момента са изплатени средствата за общо 47 проекта от Националния културен календар за 2026 г., като общата стойност на разплатеното финансиране възлиза на 3 102 458,24 евро.

От министерството казаха още, че 28 проекта вече не могат да получат финансиране, тъй като предвидените в тях културни прояви са приключили преди да бъдат осигурени необходимите средства. По информация на институцията всички засегнати организатори, отправили запитвания, са били своевременно уведомени.