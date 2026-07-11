F-22 срещу Иран: Защо най-скъпият американски изтребител беше изтеглен от Близкия изток

Американските военновъздушни сили изтеглиха изтребителите от пето поколение F-22 от авиобазата Овда в южен Израел, с което сложиха край на първото оперативно разполагане на самолета на израелска територия. На 10 юли беше потвърдено, че изтребителите са пристигнали на базата RAF Lakenheath в Обединеното кралство и се очаква оттам да преминат към континенталната част на САЩ. Разполагането на F-22 в Израел през февруари беше част от по-широко военно струпване срещу Иран, което включваше също F-16, F-35, танкери за зареждане с гориво във въздуха, самолети за ранно предупреждение във въздуха, разузнавателни платформи и допълнителни военноморски сили, наред с други активи, предшестващи започването на пълномащабно нападение, водено от САЩ, срещу страната, пише MWM. Изтеглянето на изтребителите следва възобновяването на високоинтензивните военни действия на 7 юли, след поредното кратко прекратяване на огъня.

Западни източници широко твърдят, че въпреки че не е потвърдено, че F-22 са извършили бойни полети, те са осигурили мощен възпиращ фактор и са дали на американските плановици значителна оперативна гъвкавост по време на кризата. Въпреки десетилетията обширни усилия в областта на връзките с обществеността, целящи да представят F-22 като водещ изтребител в света, тяхната полезност въпреки това е била много сериозно поставена под въпрос - до степен, че целта на разполагането им в Израел до голяма степен е била възприемана като повишаване на морала. Докато екстремните оперативни разходи и нужди от поддръжка на изтребителя го правят неподходящ за операции срещу слабо защитени цели като силите на талибаните в Афганистан, неговата жизнеспособност срещу по-способни военни, включително не само Китай и Северна Корея, но дори Иран, остава много ограничена.

F-22 е в много отношения най-малко универсалният изтребител на 21-ви век, който е на въоръжение навсякъде по света, и му липсват усъвършенстваните възможности за споделяне на данни и електронна война на F-35, F-15EX и други съвременни типове изтребители, като същевременно е ограничен до по-малък обхват въпреки големия си размер поради много по-големия си разход на гориво.

Самолетът няма достъп до ракети "въздух-земя" или противокорабни ракети,

което означава, че може да атакува цели на разстояние само с ракети „въздух-въздух“ AIM-120. Значението на тази способност срещу Иран остава ограничено, тъй като иранските военновъздушни сили не разполагат с типове изтребители от периода след Студената война и разчитат предимно на изтребители F-4D/E и F-5E от времето на Виетнамската война, които лесно се превъзхождат от по-гъвкави, по-модерни, по-евтини и по-лесно поддържащи се F-35 и F-15.

Ако F-22 бяха използвани за извършване на атаки с проникващи бомбардировки с гравитационни бомби, те биха се възползвали от по-висока жизнеспособност от F-15, но биха били ограничени от много по-къси обсеги, по-ограничена ситуационна осведоменост и по-малък полезен товар на оръжия. Доказаната уязвимост на още по-модерни и оцеляващи F-35 по време на проникващи удари и липсата на сравними усъвършенствани възможности за стелт, ранно предупреждение или електронна война на F-22 биха направили недостатъците от използването на F-22 да изглеждат над предимствата. Допълнително ограничавайки полезността на F-22, изключително високите му нужди от поддръжка означават, че самолетът няма да може да извършва бойни излитания толкова бързо, колкото F-35, и още повече F-15.

За над 20 години експлоатация F-22 никога не е играл съществена роля в конфликт, като широкообхватните недостатъци на самолета са основна причина производството да бъде намалено от 750 на само 187 изтребителя и защо ВВС от години се стремят да ги пенсионират преждевременно. Въпреки че изтребителят има предимства пред F-35 по отношение на маневреността и пред F-15 по отношение на стелт способностите, като цяло той е много по-ограничен в своите възможности, въпреки много по-високите си разходи. Докато войната между САЩ и Иран от години се посочва от поддръжниците на програмата F-22 като конфликт, в който самолетът най-накрая ще демонстрира защо си е струвал огромните разходи за разработка, липсата на принос на самолета към военните усилия почти пет месеца след началото му е още един важен индикатор за неговите ограничения.