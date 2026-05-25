След поройния дъжд: 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона.
Близо 20 хиляди души в Севлиево и шест села остават без вода заради скъсана тръба на водопровод, който захранва града и шест села.
Обстановката там се нормализира, но все още е в неизвестност 55-годишният мъж, който изчезна. Вероятно придошлите води са го отнесли, вчера са намерени обувки, които неговият брат е разпознал като негови. Издирването вчера заради лошите условия беше прекратено, но ще бъде възобновено. Обходено е поречието на реката, както и цялата местност с дрон, но няма резултат.
Иван Иванов, кмет на Севлиево, каза пред БНТ: „Причините са няколко. Основната е огромното количество вода, което падна в целия водосбор на реките Видима и Русица. Тъй като този водосбор е огромен, това е цялата Северна и Централна Стара планина, Предбалкана. И големият валеж направи така, че водата да излезе извън коритото и да причини това бедствие“.
Основният проблем в Севлиево е, че вече трети ден хората са без вода. "Работи се по отстраняване на проблема. От момента, в който се разбра, че има скъсана тръба на довеждащия водопровод, сме в контакт с министъра на регионалното развитие. Оптимистичният вариант е довечера да има вода в Севлиево, песимистичният е утре през деня да бъде пусната", каза Кристина Сидорова, областен управител на област Габрово.
Осигурена е вода за двете болници в града, както и за хора в неравностойно положение и с увреждания, които не могат да отидат на местата, където се раздава вода. Осигурена е вода и за шестте села, които се захранват от въпросния водопровод, заявяват от общината.
Засегнатите от бедствието ще получат еднократна помощ. „Еднократната помощ, която могат да получат в такъв момент, е 1171 евро. Днес ще дойде и министърът на труда и социалната политика, който ще обяви допълнителни мерки, които могат да се приемат, за да се помогне на хората“, каза Кристина Сидорова.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.