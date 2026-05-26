Движението в участъка Маказа - Комотини ще бъде възобновено до началото на юни

До три-четири дни ще бъде готова обходната отсечка, заобикаляща пропадналия заради свлачище участък Маказа – Комотини от главния път за Гърция и преминаването на автомобили ще бъде възобновено.

Това съобщиха от областната администрация в Кърджали.

Уверение за това е получил областният управител Бисер Николов в телефонен разговор с Манолис Тапатзас, заместник-управител на област Източна Македония и Тракия, отговарящ за област Родопи в Комотини.

Движението в участъка от трасето на гръцка територия бе спряно през февруари заради мащабно свлачище с пропадане на пътната настилка и свличане на земна маса, причинено от обилни валежи. Към настоящия момент пътят е затворен в отсечката между пътен възел Калхас и пътен възел Нимфея, а движението е пренасочено през обходен маршрут, който е сравнително по-тесен, с голяма денивелация и множество завои.

Имаше опасност движението през летния туристически сезон да бъде нарушено и затруднено. Този път се използва не само от български, но и от туристи от цяла Европа, особено от румънски, допълват от областна администрация.

По информация на гръцкото издание "Охронос", обходният участък с дължина от близо половин километър вече е асфалтиран и маркиран, като се поставят мантинели и пътна сигнализация.

Републиканският път I-5 "Кърджали - проход Маказа е част от европейския път Е85 от Литва през Беларус, Украйна, Румъния, България до Гърция и от Паневропейски транспортен коридор номер 9 "Хелзинки - Санкт Петербург - Москва - Киев - Кишинев - Букурещ - Русе - Стара Загора - Кърджали - Александруполис".