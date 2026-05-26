Как Европа се научи да обича бомбата

"Към оръжията, граждани", пееше Еманюел Макрон, докато водеше акапелното изпълнение на "Марсилезата" пред най-новата френска ядрена подводница. Френският президент току-що беше разкъсал 65-годишна доктрина, за да предложи френски ядрени оръжия за защита на Европа от Русия. Ако се наложи, без Съединените щати.

"За да бъдем свободни, трябва да ни се страхуват, а за да ни се страхуват, трябва да сме силни", заяви Макрон в огромната зала на базата Île Longue, която той нарече "катедралата" на френския суверенитет. Франция ще укрепи и модернизира своето средство за възпиране, за да накара Владимир Путин да се замисли два пъти, преди да атакува Европа, обеща той. Тя ще увеличи своя арсенал и вече няма да разкрива колко бойни глави притежава, нито къде се намират нейните самолети и подводници с ядрена способност. Това е само малка част от визията на Макрон за "превантивно възпиране", целяща създаването на контролирана от Европа линия на ядрено възпиране срещу Русия.

Путин заплашва европейските столици с оръжията си за краят на света и е разположил тактически ядрени оръжия на границите на Европа в анклава Калининград и Беларус. Съгласно плана на Макрон Лондон и Париж, двете ядрени сили в Европа и съюзници в НАТО, ще работят в тясно сътрудничество. Четирите британски подводници "Трайдент" и четирите френски подводници, въоръжени с балистични ракети, ще поддържат непрекъснато възпиращо присъствие в морето.

В същото време френски изтребители "Рафал", носещи тактически ядрени оръжия, ще се редуват тайно около бази на територията на съюзниците, провеждайки съвместни учения в демонстрация на сила. Стратегическата двусмисленост на ядрените способности на Европа ще компенсира значителното превъзходство на противника и ще спечели време за страните да се превъоръжат с конвенционални оръжия, които да допълнят ядреното им възпиране. Великобритания и Франция са единствените две ядрени сили в Европа, а техните арсенали от 225 и 290 оръжия бледнеят в сравнение с тези на Русия и САЩ, които разполагат съответно с около 5 459 и 5 177. Европа се радва на защитата на американския ядрен чадър от времето на Студената война, но Доналд Тръмп многократно е поставял под съмнение ангажимента на Америка към НАТО.

В надпреварата с времето, тъй като се приближава последната година от президентския му мандат, предложението на Макрон е предназначено да принуди Путин да се замисли два пъти, преди да атакува, дори ако САЩ се оттеглят от НАТО, заявиха анализатори пред The Telegraph. Той призовава Европа да се превъоръжи още от първия мандат на Тръмп, но правителствата на континента са ограничени от стегнатите публични бюджети. относно ядрените оръжия на Франция преди шест години, но беше игнориран, докато новоизбраният германски канцлер Фридрих Мерц не заяви, че иска да обсъди идеята. Сега, след една година на дипломатически усилия, повече европейски държави от ръководената от Франция и Великобритания "Коалиция на желаещите" са се научили да престанат да се тревожат и да обичат бомбата на Макрон.

Съюзници, готови да се присъединят към френската инициатива Великобритания и Франция подписаха Декларацията от Нортвуд за координиране на ядрените способности и операции в знак на единство срещу Русия през юли миналата година. Подобни пактове, като Договора от Кенсингтън от 2025 г., бяха сключени с Полша и Германия за задълбочаване на ядреното сътрудничество с Великобритания. Холандия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания също са готови да се присъединят към френската инициатива, която създава рамка за съвместни учения и разполагане на изтребители "Рафал" в съответните им страни. Испания и Италия досега са изключили участието си. Наскоро чешкият премиер Андрей Бабиш изрази готовност да се присъедини, въпреки че се е кандидатирал на изборите с проруска платформа.

Европа осъзнава, че да разчита изцяло на САЩ за своята сигурност "е било глупаво" и отговорът е да формира собствена система за възпиране, заяви пред The Telegraph Уилям Алберке, бивш директор на отдела за ядрено неразпространение в НАТО.

"Идеята, че Франция може да действа самостоятелно със своите самолети "Рафал", не е вярна", добави Алберке, който сега е анализатор в Pacific Forum. "Те все пак ще се нуждаят от ескорт от изтребители на съюзниците." Пол Ван Хуфт, ръководител на инициативата за възпираща сила в изследователската организация "Ранд Европа", заяви: "Мисля, че крайният резултат ще бъде по-европейско НАТО с по-голяма роля за Франция и Великобритания във възпиращата сила и достатъчно конвенционални средства, за да накараме руснаците да се замислят, че не разчитаме изцяло на САЩ."

Как може да функционира "предната сдържателност"?

Експертите предполагат, че "предната сдържателност" би могла да бъде градивен елемент на бъдещата архитектура на сигурността в Европа, тъй като САЩ се ориентира към Тихоокеанския регион. Те твърдят, че тя трябва да бъде допълнение, а не заместител на американския ядрен арсенал. Те посочват, че всички държави-членки на ЕС са обвързани с Договора за неразпространение на ядрено оръжие, който не позволява на страните без ядрена бомба да придобият такава.

Придобиването на собствено оръжие би рискувало да провокира Русия към превантивен удар. Но разполагането на френските изтребители "Рафал" с ядрена способност в държави из цяла Европа означава, че те могат да разполагат с ядрена способност за възпиране - без да придобиват собствена бомба. Такова сътрудничество е неизбежно, защото американските бомби и британските "Трайдент" са част от НАТО и нейната група за ядрено планиране (NPG).

Френските ядрени оръжия не са - това е наследство от настояването на Шарл де Гол, че ядреното възпиращо средство на страната трябва да бъде възможно най-независимо. Макрон ясно заяви, че решението за използване на ядрени оръжия ще остане изцяло във френски ръце. Това би означавало, например, че ако френският президент нареди удар, изтребителят "Рафал" - базиран навсякъде в Европа - ще бъде ескортиран от група изтребители, за да го защитят от атака.

Това принуждава Путин да вземе под внимание французите, дори и да може да пренебрегне САЩ. Франция е единствената европейска страна със собствени независими тактически ядрени оръжия, разположени във въздуха.

Великобритания разполага само с ракетите "Трайдент". Изтребителите "Рафал" са оборудвани със свръхзвукови ракети "въздух-земя" със среден обсег ASMP-A, които са бързи, трудни за прехват, имат обсег от около 340 мили и носят термоядрена бойна глава от 300 килотона. Франция въвежда модернизирана версия на ракетата с по-голям обсег от около 750 мили и разработва хиперзвуковата ракета ASN4G, която ще може да лети със скорост между Мах 7 и 10 и ще бъде съвместима с Rafale F5 - най-новата версия на изтребителя, която се очаква да влезе в експлоатация между 2030 и 2035 г. Миналата година Франция поръча 61 нови изтребителя Rafale на стойност 6 млрд. евро (5 млрд. паунда) и иска да увеличи силите си до 286 Rafale, като по-старите модели ще бъдат модернизирани до стандарта F5.

Флотът от атакуващи подводници с ядрено задвижване, които носят конвенционално оръжие, но имат роля в защитата на подводниците с балистични ракети, също се модернизира. Планират се шест подводници, които могат да носят конвенционални крилати ракети за дълбоки удари, а три от тях вече са в активна служба.

"Ако се наложи да използваме арсенала си, нито една държава, колкото и мощна да е, не би могла да се защити от него; и нито една държава, колкото и обширна да е, не би могла да се възстанови", заяви г-н Макрон в речта си през март. "Балистичните ракети, изстрелвани от подводници, са отлични за възпиране, но не са особено подходящи за водене на война. Веднага щом Русия види нещо да изскача от подводница, ще предположи, че това е Третата световна война", каза Алберке.

Пренасяни от изтребителите "Рафал", по-малко мощните тактически бойна глави теоретично биха могли да бъдат използвани срещу военни цели, без да предизвикат Армагедон. Самолетите "Рафал" могат да бъдат видимо изпратени и, за разлика от ракетите, изстрелвани от подводници, да бъдат призовани обратно, което означава, че могат да бъдат използвани гъвкаво за демонстриране на сила.

"Може да излетите със самолета, да се обадите по телефона на руския президент и да кажете: "Вижте какво ни карате да правим, призовете си войските обратно", каза д-р Ван Хуфт.

Френската доктрина приема идеята за "ядрен предупредителен изстрел", който представлява единичен, невъзобновяем, ограничен ядрен удар, който най-вероятно би бил насочен към военна цел. Това представлява различна заплаха в сравнение с американската доктрина, която допуска "кампания с нестратегически ядрени оръжия", каза д-р Ван Хуфт. "Всичко след предупредителния изстрел се превръща в апокалипсис според френското мислене", каза той. "САЩ винаги можеха да поддържат някаква надежда или разумно очакване, че използването на ядрено оръжие може да бъде ограничено до европейския театър на военните действия.

За Франция ядрената война се разглеждаше като по същество екзистенциална и категорично различна от "нормалното" оръжие за война." Европейските страни отдавна пренебрегват конвенционалните си оръжия. Ще отнеме години, преди отбранителните им системи да достигнат необходимото ниво, въпреки че вече се реализират проекти за разработване и производство на крилати, хиперзвукови и балистични ракети.

Докато страни като Германия и Полша не успеят да се сдобият с тези прецизни ракети с дълъг обсег, способни да нанесат удари на руска територия, може би насочени към отбраната или енергийната индустрия на страната, самолетите "Рафал" могат да запълнят празнината. Исторически погледнато, френското мислене винаги е разделяло конвенционалното и ядреното възпиране, но Макрон наруши тази конвенция, за да създаде "стратегически дилеми" за Русия. Франция е един от най-големите износители на оръжие в света и ще се възползва от превъоръжаването на Европа.

Превръщането в ядрен гарант на Европа също ще засили френския престиж, когато Германия, другата най-влиятелна държава-членка на ЕС и най-голямата икономика в блока, се е ангажирала да създаде най-мощната армия в Европа. Д-р Ван Хоофт каза: "Френското възпиращо средство ще внесе известен политически баланс в това. Това може да го направи и по-привлекателно за поддържане, ако следващият френски президент е от крайната десница или крайната левица." Франция ще избере нов президент през април 2027 г. на избори, в които г-н Макрон не може да се кандидатира. Фаворитът е Жордан Бардела, протеже на Марин льо Пен от крайнодясната "Национална коалиция", която исторически е била близка до Путин.