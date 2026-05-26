Дянков: Растежът трябва да идва от частния бизнес

Бившият финансов министър и член на Фискалния съвет Симеон Дянков заяви, че правителството има огромно доверие. “С това мнозинство в Народното събрание лесно и бързо могат да прокарват законови промени, а и други за по-добро развитие в тези сектори. А има и част от опозицията, която ще подкрепя мерки срещу овладяването на инфлацията”.

Пред БНР Дянков коментира, че библиотеки, театри и читалища са получили указания да планират бюджетите си с 10% по-малко.

"Правителството е силно и ще бъде силно, за да прокара мерките, но трябват добри намерения. Да, те ги имат и им трябват хората, които да го направят и вярват в това, което вярват. Има например някои хора като Александър Пулев, Атанас Пеканов, добри са и въпросът е да видим вече резултатите", каза още Дянков.

Според него, за да имаш добро изпълнение на фискалната политика, трябва да имаш играчи. "В случая доста рязкото съкращение на разходи. В Министерството на финансите има опитен екип, предполагаме какво могат да направят, защото сме ги виждали в предишни управления. Не очакваме от тях нещо ново и голямо. Отнякъде трябва да дойде нещо ново, но откъде, още не знаем. Първите стъпки са в сферата на намаляване на ръста на инфлацията, но кои знае колко няма да помогнат, колкото се парадира. Но и няма и да попречат, те са по скоро политическа дъвка. Всички тези нови комисии и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на конкуренцията няма да намалят инфлацията."

Дянков обясни, че намаляването става със съкращаване на разходи, с намаляване на потребление, "където има излишни средства се намаляват, а те не са в сектор култура": "Да се взима от големите пера от харчове на държавата. Те обявиха – цялата съдебна система и прокуратурата, които са показали с времето, че не работят добре. И там трябва да има рязко съкращаване. Както в МВР обещават повече сигурност, а не сме получили, но получават повече пари. Дори и наполовина да се намалят разходите, пак ще работят както сега".

"В момента, ако новото правителство е обявило намерение, че няма да се вдигат данъци, не означава, че след месеци няма да се стигне до това, защото дефицитът, с който влиза това правителство, е по-голям от обявения. И те трябва да намерят начини, в което се съмнявам, дали ще намалят разходите, защото трябва смел подход. Но досега не виждаме този смел подход, а цели сектори се изключват от дебатите за намаляване на разходите", смята бившият финансов министър.

"Ако искаме икономическият растеж да е добре за всички, той не може да идва от държавата и харчовете, а трябва да е от частния бизнес. Трябват реформи за намаляване на разходите на държавната администрация и да дадем възможност на частния сектор да расте с европейски средства. А това е работата на Пеканов, да имаме повече европейски средства, а не да се харчи повече БВП в публичните разходи", добави Дянков.