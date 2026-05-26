Доц. Околийски: И да има превенция на наркоманията, тя е много закъсняла

Бившият здравен министър доц. Михаил Околийски коментира разпространението на наркотици у нас. Околийски е на мнение, че превенция има на много нива, но в европейските страни. “Това в България не съществува. Ако има превенция, тя е много закъсняла”.

Бившият министър на здравеопазването коментира и трагедията в Благоевград, където две деца паднаха от прозорец и едното загина, а другото е в болница в тежко състояние, след употреба на наркотици.

По думите му МОН държи затворени училищата за такива структури. “Аз предложих да има здравно образование, но срещнах огромна съпротива. Децата ни излизат неподготвени за живота“, подчерта пред bTV доц. Околийски.

Когато се забележат сигнали при детето, обикновено се случва късно, защото то вече употребява наркотици. “Трябва да има такива програми не само за деца, но и за млади хора. За хората навършили 18 години програмите сам много скъпи и недостъпни. Единствената, която остава е тази програма в Суходол”, обясни бившият здравен министър.

По думите му по време на неговото управление са предприети стъпки за подобряване на условията в психиатричните болници, като финансирането е по ПВУ.

Въздушните линейки

Околийски коментира и казуса с въздушните ни линейки.

“Опивахме се със служебния министър на еврофондовете г-жа Недина да задвижим проекта за изграждане на хангари за въздушните линейки. Не бяха издадени разрешителните за строеж, сега вече са факт. Всичко необходимо, като процедура, бе задвижено. Има риск тези обекти да се финансират с държавни средства, защото няма да се спазят сроковете за финансиране по ПВУ“, каза още доц. Околийски.