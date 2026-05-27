Болницата в Трявна е наводнена, лабораторията може да затвори

След проливните дъждове от последните дни, болницата в Трявна също е пострадала и е наводнена. Най-засегнати са поликлиниката и лабораторията. Според ръководството на болницата и Община Трявна единственият вариант за справяне е държавата да осигури средства за незабавен ремонт.

“Цялото покривно пространство е компрометирано, отвсякъде има течове. Застрашително е клинична лаборатория, там се наложи да се местят апарати. Ако тези апарати дефектират, лабораторията затваря, защото ако този теч продължи, този теч е потенциална опасност за персонала и пациентите”, споделя пред БНТ д-р Татяна Станчева, директор на болницата.

Кметът на Община Трявна Денчо Минев добави, че трябва да се предприемат незабавни действия по ремонт на покрива. Кметът добавя, че такъв голям ремонт е непосилен за общината, затова е необходима и подкрепа от държавата.

“Очакваме държавата да застане зад Община Трявна в пълен обем, за да може да гарантираме спокойствието и здравето както на хората, така и на медицинския персонал”, каза още кметът Минев.