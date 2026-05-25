IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Пострадалите от наводненията в Търново и Дряново все още се нуждаят от помощ

Наносите и тинята, довлечени от реката, се изриват бавно, тъй като тежката техника не стига.

25.05.2026 | 20:30 ч. 1

Продължава бедственото положение във Велико Търново и в съседно Дряново след наводненията. 

Във възстановяването се включиха и доброволци, а комисии правят огледи и описват щетите. Пострадалите обаче все още се нуждаят от помощ.

Трети ден след стихията, хората от една от най-пострадалите улици във Велико Търново продължават да се борят с последиците сами. Признават, че имат огромна нужда от помощ. 

"Минаха от БЧК - сладки и вода оставиха, питаха дали имаме нужда от нещо - бельо, препарати... Социални грижи изобщо не влязоха у дома, комшийката им казала, изобщо не влязоха у дома. С наши сили се опитваме да изчистим, вчера съм благодарна на доброволците, над 50 човека - военните, затворниците от общежитието, чистиха хората", разказа Йорданка Христова пред Bulgaria ON AIR.

Наносите и тинята, довлечени от реката, се изриват бавно, тъй като тежката техника не стига. 

Свързани статии

В другата засегната община - Дряново, доброволци, състезатели от футболния отбор "Локомотив" и цели семейства от сутринта изриваха тиня и кал от стадиона.

"Тази сутрин се събрахме няколко човека и чистим, има нужда и от тежка техника. Тези трудности изграждат характер, обединяват хора и смятам, че ще преминем през това като дряновци", подчерта доброволецът Константин Йорданов.

В Дряново са засегнати още три моста, сред които един на Колю Фичето, както и асфалтът на много улици. 

От местната управа съобщават, че щети има в близо 50 частни имота. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

наводнение Велико Търново Дряново помощ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem