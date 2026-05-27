150 години от подвига на Ботев: Започва походът от Козлодуй до Околчица

Във Враца започнаха честванията по повод 150-годишнината от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев.

Традиционно с откриването на Ботевите дни се изпращат и походниците в 78-ия Национален туристически поход "Козлодуй - Околчица". Те ще извървят 120-километрово трасе в рамките на 7 дни.

С издигане на националния трибагреник и запалване на вечния огън бе дадено началото на честванията.

Над 1700 са само ученическите групи, които ще извървят 120-километровото трасе от Козлодуй до Околчица.

Венелин от Враца изминава трасето вече за 21-ви път.

"Нашата група я създадохме преди 10 години. Тя е от бивши ученици на Езиковата гимназия. Подкрепяме нашите ученици със съвети, с помощ и сега дъщеря ми за първи път ще мине целия поход с мен. За нас това е малко по-различно емоционално преживяване, защото имаме приятели от цяла България, с които се виждаме веднъж годишно", коментира Венелин Петров.

За Мариян този преход вече се е превърнал в част от живота му.

"На 3 години става днес Ема, каката е на 7 години. Каката е за пети поход, а Ема стартира днес за първи път похода "Козлодуй - Околчица", аз съм за 31-ви път. Това е идеята - родолюбието да го съхраним в бъдещите поколения", каза мъжът.

Тази година на централния площад във Враца се проведе и кратка възстановка по повод 150 години от Априлското въстание, с участието на актьори от врачанския театър.

С китка здравец кметът на общината изпрати участниците в похода.

Кулминацията на честванията е на 1 юни, когато се провежда тържествена митинг-заря, и на 2 юни, когато е всенародното поклонение на връх Околчица.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR