Чудесна новина за Любо Пенев: Добре е, може дори да се завърне като треньор

Една от големите легенди на българския футбол е във все по-добро състояние и дори е спряган за нов треньор на футболния "Локомотив" София, съобщи спорния сайт Sportal.

През декември се разбра, че Пенев се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко, като бившият футболист замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.

Пенев се завърна в България в първите месеци на 2026 г. и продължи лечението си в страната. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства добре, а подкрепа за лечението му се осигурява от България.

"От Испания няма никаква финансова помощ. Освен това никой не е длъжен да помага. ЦСКА, семейството ми и български граждани ми помогнаха, защото лечението е скъпо", каза тогава Пенев, цитиран от БНТ.

Според информация на Sportal бившият национален селекционер може скоро да се завърне край футболния терен, като се очаква скоро да бъде обявен за треньор на "Локомотив" София.

Близки до Пенев са заявили пред спортната медия, че въстановяването му върви отлично и скоро ще се завърне.

Появи се и информация, че Пенев обмисля да отиде в Бургас, за да посети организирания от Стилиян Петров "Мач на Надеждата". Събитието ще се състои на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас, а целта е събиране на средства в подкрепа на хора, които водят битка с онкологични заболявания. Сред тях са и Любослав Пенев, и Петър Хубчев

За Пенев това е втора битка с раково заболяване след 1994-а година

Тогава проблем в тестисите му попречи да бъде на Световото първенство в САЩ. Там "лъвовете" постигнаха най-големия си успех - 4-о място, а класирането стана с огромната заслуга и на тогавашния нападател на Валенсия.

Роденият през 1966-а година юноша на ЦСКА пребори болестта и се върна на футболния терен, където постигна още значими успехи.

Последно Любослав бе начело на Локомотив (Пловдив) през 2024 година, а преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев (Пловдив), втория отбор на Валенсия.

Още спортни новини четете на спортния ни сайт Gol.bg