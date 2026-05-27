Затворените градове в Русия, които страната не иска никой да види ВИДЕО

Какво представляват руските затворени градове? На местно ниво те се наричат ​​ЗАТО (закрытые административно-территориални образования), което се превежда като "затворени административно-териториални образувания“. Достъпът до тези затворени градове е ограничен поради стратегическото им значение.

В момента в тези градове се помещават военни съоръжения, ядрени изследователски институти, производствени предприятия, както и космически и ракетни изпитания. Достъпът до тези градове е ограничен и изисква разрешение от Министерството на отбраната или други съответни органи. В тези градове често живеят цивилни граждани, които често са подложени на проверки на миналото си.

Защо в Русия има затворени градове?

Тези градове се появяват на видно място (но не на картите) по време на Съветската епоха. Възникнали по време на режима на Йосиф Сталин, тези затворени градове се разрастват бързо по време на Студената война.

Изследванията и отбраната са били жизненоважни за Съветите, но освен това, за да се предотврати шпионажът от чуждестранно разузнаване, тези затворени градове са били идеални за това. На тези затворени градове са дадени общи имена с число, показващо разстоянието от най-близкия отворен град.

Има ли затворени градове в Русия днес?

В момента в Русия има приблизително над 40 затворени града. Напоследък обаче се наблюдава по-голяма активност и сигурност в тях и около тях. По-голямата част от затворените градове се управляват от руското Министерство на отбраната, докато останалите се администрират от Росатом, руската държавна ядрена индустрия.

Жителите на тези градове често изпитват висока степен на изолация, тъй като движенията им са ограничени и външни лица се нуждаят от специално разрешение за влизане.

Видове затворени градове в Русия

Има три вида затворени градове: ядрени изследвания и производство/ядрена промишленост, военни съоръжения и космически и ракетни изпитания. Забележителни руски затворени градове включват.

Саров (Арзамас-16)

Саров се счита за най-значимия затворен град в Русия. Той се смята за родното място на програмата за ядрени оръжия на Съветския съюз. Намира се на 400 км източно от Москва в Нижегородска област. В момента той остава център за ядрени изследвания и разработки на Росатом.

#molchatdoma #fyp #aestheticvideos #russian ♬ Yugoslavskiy Groove - Soft Blade @just.alex_97 A closed city in the north of Russia where they will not be allowed without a pass 🔒 This is the city of Severomorsk in the Murmansk region ant its the main naval base of the Russian Northern Fleet, hence all the secrecy. Its population is about 45 thousand people. Initially, on the site of the modern city there was a small village of Vaenga, founded at the end of the 19th century. It was a quiet, sparsely populated settlement on the shores of the Kola Bay. A sharp turn in history occurred in the 1930s, when the USSR began to actively develop the Northern Fleet. The location turned out to be strategically important — the deep-sea, ice-free Kola Bay was ideally suited for ship accommodation. In 1933, a naval base, airfield, and infrastructure began to be built in Waeng. By 1951, the settlement received the status of a city and was renamed Severomorsk. From that moment on, it became a closed city, the center of the fleet, inaccessible to the public. There are several ways to get a pass to Severomorsk: service, training, and the presence of relatives who live or work. If you do not have such options, then you can get a tourist pass, which will take about a month to wait. For tourist purposes, people mostly come here to walk on the main square, see the local monument “Alyosha”, visit a couple of museums, including the submarine “K-21”. And also visit the Aviation Museum in village Safonovo. The city enjoys a special excitement on Navy day, a large-scale parade takes place on the main square, even submarines park near the embankment! #easterneurope

Снежинск (Челябинск-70)

В исторически план Снежинск е играл жизненоважна роля в развитието на ядрения арсенал на Съветския съюз. В момента той остава крайъгълен камък за руската програма за ядрени оръжия и по-широки научни начинания. Една от ключовите му роли е да гарантира надеждността и модернизацията на руския ядрен арсенал.

Североморск (Ваенга)

Стратегически разположен в Мурманска област на Колския полуостров, Североморск служи като щаб на руския Северен флот. Военната база и пристанището обслужват арктическите военноморски операции на Русия в Арктическия регион. Напоследък Русия има нарастващо военно присъствие поради бъдещите търговски пътища и природни ресурси.

Озерск (Челябинск-65)

Считан за родното място на програмата за ядрени оръжия на Съветския съюз. Днес той остава най-голямото и най-важно ядрено съоръжение в Русия, което управлява ядрените отпадъци.

Железногорск (Красноярск-26)

Разположен в сърцето на Сибир, Железногорск е бил от решаващо значение за производството на плутоний, жизненоважен за съветската програма за ядрени оръжия. Уникалните му подземни съоръжения му позволяват да управлява ядрените отпадъци и е силно ангажиран с руските космически технологии.

В момента Русия според официалните данни в тези градове живеят около 1,5 милиона жители. Повечето се управляват от Министерството на отбраната или Росатом, държавната ядрена агенция.

Глобални ограничения и изключения

Докато затворените градове често се свързват с бившия Съветски съюз, други места по света налагат екстремни ограничения за достъп поради причини за сигурност, религиозни или политически причини - пример за това е Саудитска Арабия и градовете Мека и Медина. Влизането в централните райони на свещените градове е строго забранено за немюсюлмани.

Въпреки че технически е достъпно за международни туристи, пътуването в Северна Корея е строго контролирано. Самостоятелното пътуване е невъзможно, а посетителите трябва да бъдат придружени от одобрени от държавата екскурзоводи по всяко време, а определени националности или журналисти може да се сблъскат с пълни забрани.

В Съединени щати такъв затворен град е Зона 51. Въпреки че не е функциониращ град, огромните ограничени въздушни пространства и периметри около военните изпитателни съоръжения са строго забранени за обществеността, подкрепени от силна охрана и федерални правоприлагащи органи.

Украйна също има затворени градове

В исторически план Украйна е притежавала 18 затворени града по време на съветската епоха. Градове като Днепър (бивш център на съветската аерокосмическа индустрия) и Балаклава (секретна подводна база) в крайна сметка бяха отворени за обществеността.