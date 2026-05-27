Георг Георгиев: Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ

След окуражаващата новина от ООН, че България ще запази досегашния курс на поведение спрямо съюзните си ангажименти към сигурността в Европа и Украйна, току що премиерът Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ. Това написа в профила си в социалните мрежи бившият министър на външните работи Георг Георгиев.

Подкрепата за Украйна ще бъде ревизирана и вероятно преустановена, разбираме от изказването на самия министър-председател. Тревожно намерение, което ще следим с внимание дали ще бъде потвърдено и в самите предстоящи разговори с партньорите в Брюксел утре, допълва той.

Убеден съм, че международната преса също ще прояви интерес, посочва Георгиев.

Това логично поставя въпроса, решенията в Ню Йорк плод на съзнателно политическо решение ли са или по-скоро резултат от инстинктите на българската професионална дипломация, която за разлика от политиците, отлично прави разликата между агресор и жертва…?, пише още Георгиев.

Какво каза Радев?

По-рано днес, от Париж, където се срещна с президента на Франция Еманюел Макрон, Румен Радев заяви, че "на първо място трябва да гарантираме стандарта на живот и стабилността на българските граждани, а едва след това подкрепата за Украйна".

Попитан “за” или “против” европейски политик да влезе в ролята на посредник в преговорите с Русия, Радев каза, че това е закъсняла идея. “Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори. "Лично мен ме притеснява е стремежът на Европа е да постигне победа върху най-голямата ядрена сила, а това е сериозен риск".