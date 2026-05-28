Демерджиев за кмета на Кърджали: Няма политически или етнически елемент

"Никой не стои над закона и никой не може да бъде защитен, когато трябва да се приложи законът - законите са за всички", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в студиото на БНТ.

Той коментира отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Емин Мюмюн на разпит и подчерта, че случаят няма политически или етнически характер.

"Налагаше се да бъдат събрани писмени доказателства и различни документи. Това са направили нашите служители. В хода на събирането са проведени разпити на кмета, както и на други хора. Дали може да бъде обвинен, ще реши компетентната прокуратура", каза Демерджиев.

По думите му действията на МВР не са насочени срещу конкретна политическа сила или етническа група.

"Ако кметът не е нарушил закона, няма от какво да се притеснява. Действията ни не са насочени срещу определени политически сили, нито срещу етнически групи. Те са обективни - всеки, който е нарушил закона, ще бъде обект на такива действия", заяви вътрешният министър.

"Незаконни постройки няма как да се случат без бездействие"

Демерджиев коментира и случая с незаконния комплекс в местността "Баба Алено" край Варна. Според него десетки постройки без строителни книжа не могат да бъдат реализирани без съдействие или бездействие от страна на институциите.

"Десетки незаконни постройки, без никакви строителни книжа, според мен няма как да се реализират без съдействие от страна на компетентните органи - в това число и общински, и бездействие от страна на държавата", каза той.

Министърът посочи, че още по време на предишния му мандат до него е достигнала информация за икономическа групировка във Варна, свързвана с имотни измами.

"Тогава поставих задачи в МВР, виждам, че в ДАНС е започнало да се работи. Сега намерих проблеми с една по-развита структура, това ще приключи", заяви Демерджиев.

Той отправи и критики към ДАНС във връзка с действията спрямо украински инвеститор, като изрази съмнение, че директорът на агенцията е взел самостоятелно решението.

"Визирам Борисов и Пеевски. Аз се съмнявам директорът на ДАНС да е способен да вземе сам такова решение. Имало е разговор с украинския посланик, след тези разговори са прекратени действията", каза министърът.

По думите му, когато на дадена територия "определени хора се опитват да установят собствен ред", това вече е много повече от икономическо престъпление.

Васил Михайлов и оставката на Сарафов

Вътрешният министър коментира и задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син. По думите му след встъпването му в длъжност са били необходими около две седмици до ареста.

"Изключително интензивно се работеше от страна на ГДБОП. Бяха изключително близо до неговото залавяне и малко по-рано, при първата възможност за това, беше направено", заяви Демерджиев.

Той допълни, че предстои работа по установяване на хората, които са подпомагали Михайлов.

"Има немалко данни, че неговият баща го е подпомагал. Не мисля, че въпреки близката родствена връзка е допустимо действащ магистрат да извършва подобно нещо", каза още министърът.

По повод оставката на Борислав Сарафов, Демерджиев заяви, че тя дава шанс на прокуратурата да поеме по нов път.

"Не бива да бъдем прекалено оптимисти от действията на Сарафов. Неговото оттегляне даде възможност на българската прокуратура да тръгне по нов път", каза той.

Според него от самата прокуратура зависи дали ще използва тази възможност, за да възстанови авторитета си.

"За първи път от много време насам българската прокуратура има шанс да се промени и вярвам, че тя го осъзнава", заяви Демерджиев.