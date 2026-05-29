IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Втори мъж е починал след пожара в хотел в Слънчев бряг

На 64-годишния украинец му е прилошало и е откаран с линейка

29.05.2026 | 09:10 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Още един мъж е загинал при пожара, станал в хотел „Зенит“ в Слънчев бряг на 28 май, съобщи Областната дирекция на МВР - Бургас. 

Пожарът е избухнал около 17:30 ч. в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма са извършвали ремонтни дейности. Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият - 51-годишен мъж - не успял и загинал. 

В 21:56 ч. на същия ден е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището, му е прилошало. 

Мъжът е откаран с екип на Спешна помощ, но по-късно е починал. 

Свързани статии

Тялото му е изпратено за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

пожар хотел Слънчев бряг
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem