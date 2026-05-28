Един човек е загинал при пожара в хотела в Слънчев бряг

Един човек е загинал при пожар в хотел в курорта Слънчев бряг, съобщи пред БТА старши комисар Николай Николаев, директор на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

От хотела са евакуирани 121 души.

Управителят на хотела Валентина Янева заяви, че пожарът е възникнал след авария в едно от техническите помещения. На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и спешната помощ.

По думите ѝ огънят е овладян благодарение на бързата намеса на службите и реакцията на персонала.

Загиналият е служител от техническия състав на хотела, уточни Янева. Ръководството на хотела изказва съболезнования на семейството и близките му.

Янева посочи, че всички гости и служители са били евакуирани своевременно при спазване на процедурите. Няма пострадали туристи, както и изгорели хотелски стаи.

По думите ѝ хотелът разполага с необходимите противопожарни системи и алармени инсталации, които са били задействани според протоколите за безопасност.

Към момента се извършват проверки и се очаква разрешение от компетентните органи за поетапно възстановяване на нормалната работа на хотела, включително електрозахранването.

"Ситуацията е овладяна, а всички гости и служители са в безопасност", заяви Янева.