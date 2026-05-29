В кадър: Мюсюлманският свят отбелязва Курбан Байрам

Мюсюлманският свят отбелязва един от най-големите си празници - Курбан Байрам. Това е ден, свързан с вярата, благодарността, смирението и готовността да споделиш с другите.

Празникът събира семействата, връща вниманието към близките и напомня за важността на милосърдието - не само като традиция, но и като човешки жест. В дните на Курбан Байрам хората си разменят поздрави, посещават роднини и приятели, а част от празничната трапеза се споделя с нуждаещите се.

Вижте кадри в галерията от снимки на фотографа Димитър Кьосемарлиев