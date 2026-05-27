Радев поздрави мюсюлманите: Курбан Байрам ни напомня за ценности, които са в основата на обществото ни

България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии, заяви премиерът

27.05.2026 | 09:07 ч. 31
Снимка: БГНЕС

В този светъл ден на Курбан Байрам отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани, каза министър-председателят Румен Радев, който отправи поздравление към българските мюсюлмани по повод празника, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния – ценности, които са в основата на нашето общество, посочи още премиерът.

България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. Убеден съм, че мюсюлманската общност ще продължи да бъде важен фактор за диалог, толерантност и единство в нашата страна, подчерта министър-председателят.

"Нека празникът донесе радост, мир и надежда във вашите домове и сърца", завършва поздравлението си премиерът Румен Радев.

В Турция вчера започна свещеният Курбан байрам – един от двата големи празника в исляма, който се отбелязва от мюсюлманите по света. В същото време се извършва и традиционното поклонение (хадж) в светите за мюсюлманите места в Саудитска Арабия.

