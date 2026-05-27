От Борисов и Пеевски до Йотова: Честитки за Курбан байрам

Политици поздравиха мюсюлманите по случай Курбан байрам – един от двата големи празника в исляма. Сред тях бяха президентът Илияна Йотова, председателят на НС Михаела Доцова, лидерът на ДПС -Ново начало Делян Пеевски, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Името на празника идва от това, че на него се колят едър и дребен рогат добитък, които се принасят в жертва като курбани. В България е познат с името Коч байрам.

Илияна Йотова: Курбан Байрам създава мостове между хората

Честит Курбан Байрам! Желая на българските мюсюлмани здраве, мирни и благоденстващи дни!

Курбан Байрам ни напомня за общочовешките ценности, които в днешния свят на разделение са поставени на изпитание. Припомня ни силата на разбирателството и уважението, на взаимната подкрепа, на прошката и смирението.

С посланието си за добри дела и духовно извисяване Курбан Байрам създава мостове между хората.

Здрави са мостовете в българското общество, което е пример за религиозна и етническа толерантност", заяви президентът Йотова.

Председателят на парламента Михаела Доцова пожела мир, благополучие и хармония в семействата

Председателят на парламента Михаела Доцова поздрави българските мюсюлмани за празника Курбан Байрам в началото на пленарното заседание.

Бих искала да отправя най-добри пожелание към всички български мюсюлмани, които отбелязват един от най-значимите си празници - Курбан Байрам. Този празник е израз на човешка доброта, споделеност, милосърдие и прошка, както и разбиране и съпричастност към нуждаещите се, каза Михаела Доцова.

Пожелаваме на всички мир, хармония в семействата и благополучие. Честит Курбан Байрам, добави Доцова

Делян Пеевски: В дните на Курбан байрам домовете се изпълват с топлина

В дните на Курбан байрам домовете се изпълват с топлина, трапезите се споделят, а сърцата се отварят за прошка и добрина, казва председателят на „Движение за права и свободи - ДПС“ Делян Пеевски в поздравителен адрес по повод празника.

Днес, повече от всякога, имаме нужда да бъдем общност не само по име, а по човечност, защото народът е силен не когато е разделен на „ние“ и „те“, а когато застава един до друг в трудните моменти, допълва Делян Пеевски.

Нека този свят празник ни събере около най-важните ценности: уважението между хората, милосърдието, взаимната подкрепа и мира, призова той.

Пеевски пожела на празнуващите здраве, благоденствие, мир във всеки дом и надежда във всяко сърце. Нека доброто, което даваме днес, се превърне в утрешното единство на нашето общество, пожела още той.

Бойко Борисов: Нека Курбан Байрам ни напомня колко е важно да живеем в разбирателство и уважение

Честит Курбан Байрам на всички приятели мюсюлмани, написа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод празника. Нека празникът ни напомня колко е важно да живеем в разбирателство и уважение, добави Борисов. Той пожелава на празнуващите много здраве и щастие.

България винаги е била пример за толерантност между различните етноси и религии и наш дълг е да продължим да живеем така и занапред, посочи още Бойко Борисов.