НАТО постави значителен акцент върху сигурността на Балтийските страни, откакто Русия започна непровокираното си нахлуване в Украйна преди повече от четири години. Като част от тези усилия Германия започна първото си постоянно военно разполагане в чужбина след Втората световна война, с новосформираната 45-та бронирана бригада (Panzerbrigade 45), базирана в Литва, само на 30 км от границата с руско-съюзната Беларус. Повече от 100 основни бойни танка (ОБТ) Leopard 2A8 в крайна сметка ще бъдат разположени в балтийската държава, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

През юни германско-холандски команден център, обозначен като 1GNC, също ще поеме командна роля в Естония и Латвия, обяви в четвъртък германското Министерство на отбраната. Ходът е за възпиране на руската агресия в Балтийските страни.

"Разполагането на допълнителен тактически щаб в региона укрепва сплотеността на НАТО и подкрепя възпирането на Русия", пише министерството, заявявайки, че 1GNC може да командва до 50 000 войници.

Силите на НАТО в региона сега са под командването на щабно звено в град Шчечин в Западна Полша, но новият пост ще позволи по-голяма реакция от страна на алианса при криза.

"Със създаването на втори щаб на корпуса в региона... Германия, заедно с Нидерландия, демонстрират своята готовност и способност да поемат отговорност за възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО", продължи германското министерство.

Командването на 1GNC, създадено през 1996 г., се ротира между Нидерландия и Германия, като последната командва частите до началото на 2028 г. Допълнителни 14 държави-членки на НАТО също предоставят персонал на щаба.

Този ход идва и след като международният военен алианс стартира своята програма Baltic Sentry през януари 2026 г. за подобряване на сигурността и наблюдението на критична подводна инфраструктура в Балтийско море след няколко предполагаеми инцидента със саботаж.

Полагат се усилия и за значително подобряване на остров Готланд, който се намира на около 300 км от силно милитаризирания руски анклав Калининград. По-рано този месец Швеция беше домакин на първите мащабни военни учения на острова – често описван като „непотопяем“ самолетоносач поради местоположението си и способността да приема самолети като Saab JAS 39 Gripen, който е проектиран да действа от строги въздушни бази или съоръжения.

Повече от 18 000 войници от 13 държави се обучаваха в първото координирано от НАТО учение,

откакто Швеция се присъедини към алианса през 2024 г.

Разполагането на Готланд идва, тъй като администрацията на Тръмп заплаши да изтегли САЩ от НАТО.

Въпреки че Украйна не е член на НАТО, украински персонал присъстваше, където те представиха демонстрация на война с дронове и как успяха да „унищожат“ шведско бронирано подразделение.

Готланд, който също се намира само на 50 мили от континенталната част на Швеция, е под непряк контрол на Стокхолм от девети век. Въпреки това Швеция официално получава острова след Договора от Брьомсебро през 1645 г., подписан към края на 30-годишната война.

Тъй като Готланд се намира и между Швеция и Латвия, той е разглеждан като потенциална цел, ако Москва реши да се премести в балтийските държави. По време на Студената война на острова са били базирани до 25 000 войници в четири полка и въпреки че настоящият брой не е близо до тези нива, Швеция се стреми да засили присъствието си съответно. През 2018 г. Стокхолм реактивира Готландския полк, който води началото си от 19 век и сега е отговорен за отбраната на острова.

Сега Стокхолм отново вижда необходимостта от повторно укрепване на острова.

"С обхвата и позицията на днешните [оръжейни] системи, ако контролирате Готланд, можете да контролирате голяма част от случващото се в Балтийско море", каза пред Politico Никлас Гранхолм, заместник-директор на подкрепяната от правителството Шведска агенция за отбранителни изследвания.

Местоположението на острова може да го превърне в тесен пункт във война в Балтийско море. Той по същество затваря достъпа на Москва до Балтийско море и позволява бързи удари в Калининград и Санкт Петербург или дори по-дълбоко в сърцето на Русия. За разлика от това, руският контрол над острова може да отреже балтийските държави и Финландия.

Сега има страх, че Кремъл ще продължи да участва в хибридна война.

Заподозряно е в саботиране на помпите, които са доставяли прясна вода на острова, прерязване на оптичен кабел, осигуряващ достъп до интернет, и дори използване на радиосмущения. НАТО сега реагира на тези заплахи в Готланд и Балтийските страни. Русия със сигурност не би трябвало да очаква лесни времена, ако се опита да върне региона под свой контрол.