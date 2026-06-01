Босът на Левски отряза за среща "Левски на левскарите"

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев отказа поканата за среща, отправена от "Левски на левскарите". Сдружението, което държи 10% от акциите в клуба, отправи покана до Бостанджиев, като и до левскари, оглавяващи страници в социалните мрежи, и създатели на онлайн съдържание. Темата за срещата бе твърде обща и отказът изглежда логичен. Ето и отговорът на собственика на Левски:

"ДО

Сдружение „Левски на левскарите“

На вниманието на г-н Димитър Костадинов,

Председател на Управителния съвет

Относно: Покана за среща

Уважаеми г-н Костадинов,

Благодаря за отправената покана и за изразения интерес към бъдещето на ПФК „Левски“.

Поставените от Вас въпроси са от компетентността на органите на дружеството и следва да бъдат разглеждани по установения за акционерно дружество ред, включително в рамките на Общото събрание на акционерите. С оглед принципа на равнопоставеност между всички акционери не считам за целесъобразно провеждането на отделна среща с конкретен миноритарен акционер извън този ред.

В същото време ръководството на клуба, в лицето на неговия президент г-н Наско Сираков, има нашето доверие при необходимост да инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност. Доколкото разбирам, именно по такъв начин е било подходено и в процеса по подготовка на новата бранд идентичност на клуба.

В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев (kliment@keycom.bg).

С уважение,

Атанас Бостанджиев".