"Бизнесмени" ползвали хеликоптер за наркотрафик, машината е иззета ВИДЕО

Наркотрафикантите са ползвали малък хеликоптер за превоз на дрога. Той е открит при мащабна специализирана операция на ДАНС и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в област Ямбол.

Както е известно, при спецакцията са иззети над 250 килограма марихуана на стойност над два милиона евро, а четирима души са задържани с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Ролята на хеликоптера предстои да бъде изяснена, заявиха на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, директорът на специализирана агенция в ДАНС Данчо Желев, наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев и старши комисар Дарин Костов – заместник-директор на ГДБОП.

Хеликоптерът е открит в бивша складова база за зърно на земеделска кооперация в с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол. Базата представлява голям имот от около 5 декара с пет големи хангара. В един от хангарите е намерен хеликоптерът. Той няма обозначителни знаци, серийни номера и регистрация, поради което към момента е трудно да се установи собственикът му.

Разследващите разполагат с данни, че преди две години хеликоптер от същия вид и марка е пресичал българско-турската граница. Предстои да се установи дали става въпрос за едно и също превозно средство. Пилотът на хеликоптера също предстои да бъде установен.

Марихуаната е открита в превозно средство, което е проследено до базата в с. Зимница. В момента, в който до него е застанало второ превозно средство и лицата са започнали да претоварват, са били задържани от службите.

По първоначална информация наркотиците са били предназначени за пазара в Република Турция. Четиримата задържани са български граждани на възраст между 30 и 56 години, без предишни криминални регистрации. Единият е шофьор, другите се представят като бизнесмени.

Организаторът на групата е видял през системата за видеонаблюдение в базата как службите задържат останалите и е предприел действия да се укрие, движейки се с висока скорост към София. Задържан е на входа на столицата.

В базата в село Зиминица са заловени трима мъже.

Директорът на специализирана агенция в ДАНС Данчо Желев поясни, че операцията е резултат от няколко месеца оперативно-издирвателна работа.

Ключовото беше моментът на операцията, избран въз основа на анализ на информация от различни източници, което ни осигури тактическо превъзходство и висока вероятност за успешна реализация, каза той. Трима от задържаните са хванати в момент на претоварване на наркотиците от едно превозно средство в друго. Предварително са били установени всички членове на организираната престъпна група, техните адреси и използваните от тях моторни превозни средства.

Старши комисар Дарин Костов от ГДБОП уточни, че един от задържаните – предполагаемият организатор, вероятно е разбрал за акцията и се е отправил към София. Той е задържан на входа на столицата и предаден на прокуратурата. Костов посочи, че съвместните действия продължават, като се работи активно и по линията на открития хеликоптер, тъй като има констатирани случаи от предходни години за трафик на наркотици по направлението към Турция.

Наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев съобщи, че досъдебното производство е образувано преди около два месеца и половина. На един от задържаните е повдигнато обвинение за образуване и организиране на организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 354А и чл. 242 от НК (контрабанда), както и за държане на наркотично вещество над 250 кг на стойност за над два милиона лева. На останалите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Всичките четирима са задържани под стража с определение на Бургаския окръжен съд.

Усилията ни в борбата с разпространението и държането на високорискови наркотични вещества ще продължават и то с още по-голям интензитет, заяви окръжният прокурор Чинев, като подчерта, че действията на институциите са в унисон с държавната наказателно-правна политика. Той изрази благодарност към колегите от ДАНС за прецизното и високопрофесионалното планиране и провеждане на операцията, а също и към служителите на ГДБОП, включили се в заключителната ѝ фаза.