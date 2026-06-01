IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Рокада: Директорът на ИА "Медицински надзор" аут

Д-р Атанас Атанасов бе освободен от поста

01.06.2026 | 17:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов.
 
Решението е част от предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.
 
Министерството на здравеопазването изразява благодарност на д-р Атанасов за работата му като директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
 
За изпълнителен директор на ИАМН е назначена г-жа Иванка Динева, която заемаше поста в периода 2023 – 2026 г.
 
Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.
 
Назначението цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Катя Ивкова Медицински надзор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem