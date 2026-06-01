Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов.
Решението е част от предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.
Министерството на здравеопазването изразява благодарност на д-р Атанасов за работата му като директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
За изпълнителен директор на ИАМН е назначена г-жа Иванка Динева, която заемаше поста в периода 2023 – 2026 г.
Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.
Назначението цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.
Рокада: Директорът на ИА "Медицински надзор" аут
Д-р Атанас Атанасов бе освободен от поста
