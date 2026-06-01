Бившият принц Андрю под лупа за сексуално посегателство от 2002 година

Бившият принц Андрю отново е разследван - този път за предполагаема среща с жена по време на Royal Ascot през 2002 година.

Полицията проучва събития от 2002 г., докато разглежда по-широки възможни престъпления на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, включително сексуално посегателство, корупция и измама, съобщават Page Six и The Sunday Times.

Твърди се, че инцидентът се е случил през 2002 г. на прочутия конен фестивал, на който са присъствали много членове на кралското семейство, включително кралица Елизабет, бъдещият крал Чарлз, принц Едуард и най-голямата дъщеря на Андрю, принцеса Беатрис.

Полицията разглежда по-широко разследване

Не е ясно дали сигналът е бил подаден в полицията веднага след предполагаемия инцидент, или е внесен по-скоро.

Смята се обаче, че детективи от полицията на долината на Темза (Thames Valley Police) проверяват случая като част от по-широко разследване срещу втория син на покойната кралица.

По-рано тази година бившият член на кралското семейство беше арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение в злоупотреба със служебно положение заради предаване на класифицирана информация на покойния финансист педофил Джефри Епстийн.

Епстийн почина при предполагаемо самоубийство в затворническа килия през 2019 година.

Отнети титли и напускане на Royal Lodge

Миналата година крал Чарлз отне на брат си всички кралски титли заради продължаващия скандал около връзките му с Епстийн. Той и бившата му съпруга Сара Фъргюсън също бяха принудени да напуснат дългогодишния си дом Royal Lodge. Сега той е известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Това не е първият път, в който опозореният бивш член на кралското семейство е обвиняван, че се е държал неподходящо около жени и момичета.

Старите обвинения на Вирджиния Джуфре

Маунтбатън-Уиндзор беше обвинен, че е изнасилил Вирджиния Джуфре, когато тя е била непълнолетна. Джуфре твърдеше, че е била жертва на сексуален трафик от страна на Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел. Той категорично отрече обвиненията, но изплати на Джуфре сума от няколко милиона долара. Тя почина при самоубийство през април 2025 година.

Андрю Лауни, автор на "Привилегировани: Възходът и падението на дома Йорк" ("Entitled: The Rise and Fall of the House of York"), заяви ексклузивно пред Page Six, че непристойното поведение на Маунтбатън-Уиндзор се връща десетилетия назад.

"Репликата му за сваляне беше: "Какво е чувството да усещаш кралския ч*п до бедрото си?" Имам предвид - просто изключително чувство за привилегированост, нали?", твърди Лауни в скорошно интервю.

Лауни също така твърди, че има "много, много истории" за лошото поведение на Андрю, като добавя, че бившият член на кралското семейство има "силно чувство за привилегированост" и изглежда е изпитвал удоволствие да поставя жените в неудобно положение.