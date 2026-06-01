Майката на 7-годишният беглец: Разсърди ми се заради забрана да ползва Youtube

Това се случва за първи път, той е дисциплиниран, заяви майката

01.06.2026 | 17:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Причината за изчезването на 7-годишният Калоян, който бе намерен от полицията жив и здрав, била забрана за ползване на YouTube. 

Момчето изчезна от дома си в столичния квартал "Обеля". След близо два часа издирване то беше открито невредимо на входа на Южния парк, където е стигнало само с градски транспорт.

"7-годишното дете напуска дома си в квартал "Обеля", а майката веднага го качва в медиите и слиза да го търси, вижда патрул и съобщава за станалото.

Междувременно бащата подава официален сигнал на 112.", заявиха пред медиите от СДВР.

Детето е стигнало до Южния парк с градски транспорт.

"Детето ми се разсърди, защото му забраних да използва Youtube, за който той знаеше, че му е забранено от преди това. Съответно той ми се разсърди, излязох на балкона да простирам дрехи, като се върнах – той си беше тръгнал. Излязох да го търся около жилището ни", разказа майката на 7-годишното дете.

Майката заяви, че това се случва за първи път и детето е изключително дисциплинирано. 

"Детето е в добро здраве, адекватен е. Очаквам да се прибера и да го видя, за да си поговорим за случая. Вярвам, че няма да се повтори и ще разбере какво е направил", допълни тя.

