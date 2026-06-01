19-годишна е с мозъчен кръвоизлив и фрактури на ребра след побой

Под наблюдението на Районна прокуратура - Кюстендил тече разследване за побой над 19-годишно момиче в село Пороминово, община Кочериново, съобщават от прокуратурата.

В Териториалното отделение на Районна прокуратура - Кюстендил в Дупница е постъпило уведомление от Районното управление в Рила за образувано досъдебно производство за нанасяне на средна телесна повреда.

Според събраните до момента данни около 1:00 часа на 31 май в село Пороминово на 19-годишната А.Т. е бил нанесен побой, при който младата жена е получила средна телесна повреда. По данни на прокуратурата тя е с мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания, довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота.

Пострадалата е настанена за лечение в болнично заведение, където ѝ е извършена спешна медицинска интервенция, посочват от прокуратурата.

В хода на разследването са разпитани свидетели, а по делото е изискана медицинска документация за състоянието на пострадалата.

Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза.

Под ръководството и надзора на прокуратурата продължават действията по установяване на извършителя и събирането на доказателства по случая.

По-рано днес от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че на 31 май през нощта в Районно управление - Рила е постъпил сигнал от баща на 18-годишно момиче, че се е прибрало с наранявания в областта на главата.