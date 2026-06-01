Рецептата Dnes: Летен чийзкейк с малини и шоколад

Летният чийзкейк с малини и шоколад е истинско освежаващо изкушение, което съчетава кремообразната мекота на класическия чийзкейк с яркия, свеж вкус на зрели малини и богатия аромат на шоколад. Тази рецепта е идеална за топлите летни дни, защото не изисква печене, а резултатът е лек, въздушен и неустоимо красив десерт.
Необходими продукти (за форма с диаметър 22-24 см, 8-10 порции)
За основата:
200 г шоколадови бисквити
80-100 г разтопено масло
2 с.л. какао на прах (по желание)
За крема:
500 г крема сирене (на стайна температура)
200 г маскарпоне или гъста сметана
150 мл течна сметана (35% мазнина)
100-120 г пудра захар
1 ч.л. ванилов екстракт
200 г пресни или замразени малини (плюс допълнително за украса)
150 г тъмен шоколад (за разтапяне)
За глазиране и украса:
100 г тъмен шоколад + 2 с.л. сметана (за ганаш)
Свежи малини
Бял шоколад или шоколадови стърготини (по желание)
Начин на приготвяне
Основата: Смелете бисквитите на трохи, смесете с разтопеното масло и какаото. Разстелете равномерно върху дъното на тортена форма (с подвижни стени), притиснете добре и охладете в хладилника 20-30 минути.
Кремът: Разбийте крем сиренето с маскарпонето и пудрата захар до гладкост. Разтопете 100 г шоколад и го добавете към сместа. Отделно разбийте течната сметана на твърди връхчета и внимателно я прегънете в кремовата смес. Добавете половината малини (размачкани или цели).
Изсипете крема върху основата. Разпределете равномерно и охладете минимум 4-6 часа (най-добре цяла нощ). Разтопете останалия шоколад със сметана за ганаш и полейте отгоре. Украсете обилно с пресни малини и шоколадови елементи.