Сигнали за бомби затвориха училища в Пловдив и Разград

Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград тази сутрин, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от Областната дирекция на МВР.

Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях. По думите на началника на РУО директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на тел. 112, а учениците са били евакуирани.

Сградите са проверени, продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията.

Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в Разград също бе евакуирана заради получен сигнал на тел. 112, че сградата е минирана, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

Съобщението е изпратено по имейл в учебното заведение. На мястото са полицейски екипи и служители на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", съобщи БТА.

Чухме аларма и излязохме навън. Евакуирано е цялото училище. Служители на полицията и пожарната са вътре и извършват проверка, чакаме да ни бъде разрешено да се върнем в сградата, каза заместник-директорът на училището Гергана Йорданова.

Към момента органите на реда извършват необходимите действия, очаква се информация от компетентните институции след приключване на проверката.

И в други учебни заведения са получени такива имейли. Някои по-късно са отворили електронните си пощи, информира Илияна Георгиева