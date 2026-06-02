“Възраждане” за финансите на държавата: Говори се едно, прави се друго

“Това, което се предлага и това, което се говори пред обществото, се разминават кардинално. Обяснява се как няма да се вдигат данъците – те се вдигат, обяснява се как няма да се пипат пенсиите - те се намаляват. Парадоксалното тук е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии, отколкото на тези, които са с големите пенсии”, коментира депутатът от “Възраждане” Цончо Ганев преди началото на извънредното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

“По отношение на влизането в дългова криза - едва ли вече има някого, който да се съмнява в това”, добави Ганев.

Той е на мнение, че нищо градивно не се случва, а се теглят поредни дългове, за да се покриват текущи разходи. “В момента това, което прави Радев, е да капитализира държавните дружества, и то с пълна сила“.

“Ще стане един месец, откакто това правителство е на власт: нито се работи за овладяване на цените в магазините, нито се работи за справяне с инфлацията, нито се пристъпи към съдебна реформа. Така че нищо градивно не се случва“, заяви Цончо Ганев.

Попитан за коментар на идеята да се замразят депутатските заплати, Ганев отговори, че “Възраждане” ще подкрепи предложението.

“Щом това е проблемът на обществото – ще го подкрепим, но големият проблем е друг. Той е в това, че се говори, че ще бъдат отрязани много от бройките на държавните служители, а в същото време нищо не се съкращава, а напротив. Това, което каза министърът на финансите, е, че ще се махнат незаетите бройки – де факто нищо не се променя”, добави Ганев.

“Това, че ще орязват депутатските заплати – на нас ни е ясно, че на фона на цялата бедност в обществото депутатите не са харесвани и ако може всеки един да си плаща, а не да получава заплата, за нас е разбираемо. Върви се към орязване на заплатите“, каза още депутатът от “Възраждане”.