До разрушаване на постройките в “Баба Алино” ще се мине през много процедури

Много семейства са теглили кредит, за да могат да си купят жилища в незаконния град в местността “Баба Алино”. Живущите са плащали и данъци,

"Доста от сградите в столицата също са незаконни - не отговарят на изискванията, цели блокове плащат ток все едно още е строеж. Може да си собственик на незаконен строеж - на правен език е възможно", заяви адвокат Пламен Борисов в "България сутрин".

Според юристът докато се стигне до разрушаване на "незаконния град" край Варна, ще се мине през много процедури.

"Колективният иск не е добър инструмент в подобна ситуация, но може да се окаже. Три сгради са получили документ на търпимост и останалите са се размножили - предстои да видим как е станало. Това не е първият случай нито в България, нито в света. В Испания, Италия, Великобритания също е имало такива случаи. Това не трябва да служи за пример, но е факт, че в строителството положението е опасно откъм корупция", допълни юристът.

Могло е да се направи проверка

Борисов е категоричен, че всеки, който си е закупил жилище в “Баба Алино”, е можело да направи проверка дали имотът е законен.

"Банките също се доверяват - това е ликвиден и красив имот. По-старите адвокати са ни казвали, че най-сигурният документ за собственост е този, който е най-стар. Такива случаи по принцип завършват с узаконяване. Прочетох, че имало сигнали от доста места, дори от архитекти. Не е като проблемът да не е забелязан", коментира адвокатът пред Bulgaria ON AIR.

Адвокатът даде пример с места в София, където има голяма кал, но с красиви нови блокове.

"Няма невинни в тази история - нито банките, нито ВиК, нито собствениците. Сега се правим на изненадани откъде се е появил този "град". Може и да съборят някоя къщичка, но такива съдебни разходи виждам, че не знам кой ще е смелчагата", посочи още Борисов.

