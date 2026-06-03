Минута мълчание в НС в памет на Любен Дилов-син

В началото на днешното пленарно заседание народните представители станаха на крака и запазиха минута мълчание в памет на Любен Дилов-син.

Предложението дойде от Тома Биков, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Вчера ни напусна нашият колега Любен Дилов-син. Това е най-трудната процедура, която някога съм правил. Той беше народен представител в 8 парламента, беше избран за народен представител и в сегашния парламент, но той беше много повече от това, той беше значим културен факт", заяви Биков.

“Той не обичаше патоса, така че не мога да говоря патетично за него. Не обичаше тишината. Припомняше ни в тази зала да не се взимаме твърде насериозно”, каза още Биков.

Любен Дилов-син получи тежък инфаркт по време на ваканцията си в Италия и поради тази причина не успя да положи клетва на старта на 52-то Народно събрание.

След лечение в Италия, депутатът се завърна за лечение в родината, но не успя да се пребори и почина вчера.

Поклонението пред писателя ще бъде на 5 юни в храм “Света София”