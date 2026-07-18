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Трус от 5 по Рихтер разтърси Турция

Не е съобщено за неблагоприятна ситуация след земетресението

18.07.2026 | 09:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,0 удари няколко югоизточни провинции в Турция в събота сутринта, без да причини жертви или щети, съобщи агенцията за управление на бедствията на страната. 

"Не е съобщено за неблагоприятна ситуация след земетресението с магнитуд 5,0, което се случи в 6:20 ч. (03:20 GMT) в област Баталгази, провинция Малатия, и беше усетено в провинциите Малатия, Елазиг, Адияман, Тунджели и Шанлъурфа. Нашите екипи продължават да работят на място", съобщи агенцията за бедствия AFAD. 

Турция е пресечена от няколко геоложки разломни линии, които преди това са причинявали катастрофи в страната. 

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