Трус от 5 по Рихтер разтърси Турция

Земетресение с магнитуд 5,0 удари няколко югоизточни провинции в Турция в събота сутринта, без да причини жертви или щети, съобщи агенцията за управление на бедствията на страната.

"Не е съобщено за неблагоприятна ситуация след земетресението с магнитуд 5,0, което се случи в 6:20 ч. (03:20 GMT) в област Баталгази, провинция Малатия, и беше усетено в провинциите Малатия, Елазиг, Адияман, Тунджели и Шанлъурфа. Нашите екипи продължават да работят на място", съобщи агенцията за бедствия AFAD.

Турция е пресечена от няколко геоложки разломни линии, които преди това са причинявали катастрофи в страната.