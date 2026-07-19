Мощни експлозии в Киев след предупреждение за атака с балистични ракети

Мощни експлозии разтърсиха няколко квартала на украинската столица Киев в нощта срещу неделя, ден след смъртоносните украински атаки срещу Русия, предаде Франс прес.

Според украинските власти засегнати са най-малко пет района на града. По-рано украинските военновъздушни сили предупредиха в „Телеграм“, че към Киев се приближават балистични ракети.

Кметът Виталий Кличко съобщи в публикация в социалните мрежи, че превозни средства горят и се издига дим в близост до търговски център в столичния Деснянски район. В Шевченковски район в центъра на града падащи отломки са предизвикали пожар в жилищен блок.

Жилищен блок, супермаркет и къща са горели и в два други района на столицата – Соломянски и Святошински, добави Кличко.

Военната администрация на Киев допълни, че в Шевченковски район е засегната жилищна сграда, а в Днепровски район горят търговски и развлекателен център и превозни средства.

Според информацията на украинските власти при руските ракетни удари е загинал най-малко един човек, а девет са били ранени.

Взривове са се чували дори в бомбоубежищата, според кореспондент на АФП в Киев.

От юни украинската столица редовно е подложен на руски удари с балистични ракети, които са по-трудни за прехващане.

Ударите срещу Киев идват само ден след атаките с украински дронове срещу два логистични центъра в Русия, при които загинаха най-малко осем души, по информация на руските власти.

Володимир Зеленски заяви, че „двете основни логистични съоръжения“, поразени в Московска и Тамбовска област, са били използвани „за доставка на санкционирани компоненти за производството на дронове и навигационно оборудване“.

Московска област също е била атакувана тази нощ с над 370 дрона, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, като уточни, че „повечето от тях са били прехванати“.

От юни насам Киев редовно е взиман на прицел от руски удари с балистични ракети, срещу които Украйна все още няма достатъчно средства за противодействие.

Миналата седмица в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерение да предостави на Украйна лиценз за производството на ракети за системите „Пейтриът“, с които се противодейства на балистичните ракети.

(БТА)