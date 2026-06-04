МВР: България отчита траен спад на миграционния натиск

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведе поредица от двустранни срещи в рамките на участието си в заседанието на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", което се провежда днес в Люксембург. Това съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.

В разговор с комисаря по миграция и вътрешни работи в Европейската комисия Магнус Брунер Демерджиев изрази задоволство от възможността за лична среща още в началото на мандата си като министър. Двете страни се ангажираха да обсъждат в открит и откровен диалог всички въпроси от взаимен интерес.

"Вашите ресори са от изключителна важност за България, затова очаквам да си партнираме успешно", заяви министърът.

Миграция, граници и сътрудничество с Гърция

С министъра по миграцията и убежището на Гърция Атанасиос Плеврис бяха обсъдени общите приоритети, сред които охраната на границите, ефективната политика на връщане и по-решителните действия срещу трафика на мигранти.

Двамата отчетоха, че сътрудничеството между България и Гърция е отлично и има практическа насоченост. Висока оценка беше дадена и на тристранния формат България - Гърция - Турция. Проведените досега три министерски срещи, според участниците в разговора, допринасят за повишаване на сигурността по границата и за борбата с трансграничната престъпност.

Двете страни изразиха очакване форматът да продължи да работи ползотворно. Обсъдени бяха и възможностите за по-ефективни съвместни действия при търсенето на общоевропейски решения в управлението на миграцията. Постигната беше договореност за обмен на мнения и добри практики в първите месеци от прилагането на Пакта за миграцията и убежището.

Австрия, Шенген и борбата с каналджийството

По време на срещата си с федералния министър на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер Демерджиев благодари за подкрепата и доверието, изградени в процеса на присъединяването на България към Шенген.

"Това беше важен урок, че когато разговаряме открито и търсим решения заедно, можем да постигаме резултати в интерес на всички европейски граждани", посочи той.

Демерджиев отбеляза, че сред основните му приоритети като министър са борбата с организираната престъпност и корупцията. По думите му това са и приоритети на правителството в усилията за възстановяване на справедливостта и общественото доверие в институциите.

Борбата с каналджийството остава водеща тема. България работи активно с Европол, Фронтекс и партньорските служби и отчита добри резултати от съвместните оперативни действия. Австрия беше посочена като един от най-близките партньори на страната ни по темите за миграцията, граничната сигурност и противодействието на трафика на мигранти.

Двете страни обсъдиха и възможностите за сътрудничество в борбата с организираната престъпност.

Среща с германския вътрешен министър

В разговора си с федералния министър на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт Демерджиев подчерта, че активният политически диалог е ключов за успешното справяне с общите европейски предизвикателства.

Двамата изразиха готовност да обсъдят възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, включително по въпросите на вътрешната сигурност, управлението на миграцията, борбата с трансграничната престъпност и други теми от общ интерес.

Постигнато беше съгласие за организиране на двустранна среща в рамките на настоящата година.

Фронтекс отчита резултатите на България

По време на срещата с изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) Ханс Лейтенс министър Демерджиев оцени високо подкрепата на агенцията за защитата на външните граници на ЕС и за повишаване на ефективността на устойчивите връщания.

Според него трайното намаляване на миграционния натиск е резултат както от усилията на българските власти, така и от доброто взаимодействие с партньорите. България участва със служители и техническо оборудване в мисии на Фронтекс, както и в различни пилотни проекти, обмен на експертен опит и добри практики.

Ханс Лейтенс потвърди високата оценка на Фронтекс за активната работа на България по една от най-важните външни граници на ЕС. Той допълни, че постигнатите резултати имат положителен ефект, който се отчита и в общия спад на миграционния натиск на ниво ЕС.

Гражданска защита и общи позиции с Франция

С Мари-Пиер Ведрен, министър на гражданството и делегиран министър към министъра на вътрешните работи на Франция, беше обсъдена позицията по измененията в Регламента за Механизма на ЕС за гражданска защита.

Двете страни отбелязаха, че споделят редица общи виждания по това досие.

"Разчитаме на възможностите, които Механизмът за гражданска защита на ЕС дава за взаимна подкрепа в случай на бедствия, особено в контекста на зачестилите горски пожари и наводнения. Очакваме той да продължава да ни служи и затова при бъдещото му изменение е важно да се запази добавената му стойност", посочи министър Демерджиев.