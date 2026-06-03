Ерол Мюмюн: Демерджиев използва МВР като бухалка срещу политически опоненти

Кметът на Кърджали алармира в социалните мрежи, че полицейският натиск продължава.

"Полицейският натиск, който стартира миналата седмица с отвеждането ми в полицията за разпит в компанията на осем въоръжени полицаи продължава с пълна сила.

Почти всеки ден в общината постъпват писма за образувани преписки и проверки от ОД на МВР за реализирани от общината обекти. С дата 2 юни 2026 г. е входирано писмо с искане за предоставяне на документи и информация за обект „Основен ремонт на сградата на читалище „Родопски фар“ в кв.“Гледка“, гр.Кърджали“, заявява градоначалникът.

Според него вътрешният министър вместо да помагал за решаването на проблемите на хората в региона използвал МВР като бухалка срещу политически опоненти.

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"Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, избран за народен представител от 9-ти Кърджалийски МИР, вместо да се отблагодари на местните хора, които са му гласували доверие и да помага за решаването на конкретни проблеми на района, пое по друга пътека – да използва МВР като бухалка срещу политически опоненти и чрез масирани полицейски проверки да наруши нормалната работа на местната администрация", заявява Ерол.

Той допълва:

"Нормално е да има контрол за изразходването на публични средства, нормално е да се изискват информация и документи, но от компетентните органи. В случая нещата намирисват на политическа репресия от силите на реда и продължават по сценарий. При вчерашната си визита в Кърджали министър Демерджиев каза пред медиите, че има образувани „няколко преписки срещу кмета“.

Показните полицейски акции и действия срещу общината и нейни служители са политически мотивирани и целят сплашване. Те обслужват партийните интереси на управляващи в момента страната. Крайната цел – служебна победа на местните избори догодина чрез очерняне на единствения кмет на областен град от ДПС. Похватите, които се използват – масирани полицейски проверки, които да хвърлят кал върху кмета и да провокират съмнения в неговите действия, няма да постигнат целта си".

Кметът на Кърджали обещава прозрачност и работа в съответствие със законовите норми.

"Ние като общинско ръководство ще продължим да работим в пълна прозрачност и в съответствие със законовите норми. Като кмет на общината съм поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължа да работя за решаването проблемите на хората.

Такъв е и случаят със сградата на НЧ „Родопски фар 1938 ‘‘ в кв. „Гледка“, която бе в изключително тежко състояние, а я правим модерна и удобна за всички сграда. НЧ „Родопски фар 1938 ‘‘е важна институция, която има изключителен принос за съхранение и популяризиране на автентичния фолклор и за развитието на културния живот в община Кърджали", заявява в заключение градоначалникът.