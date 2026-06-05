В парламента: Вицепремиери и министри и вицепремиери ще отговарят на въпроси на депутати

Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев няма да се включи, заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите.

След тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов защо голяма част от незаконните обекти в местността "Баба Алино" край Варна са нанесени в кадастралната карта.

Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището "прокурорския син".

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговоря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие.

В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.