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Военнослужещи се включват в разчистването на къщите, залети от водата в с. Тича

Там обявиха частично бедствено положение

05.06.2026 | 10:26 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Близо 30 военнослужещи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в котленското село Тича. 

Военнослужещите са от 13-о бригадно командване в Сливен и са започнали работа на терен от 8:30 часа тази сутрин. Те разчистват тинята и калта от дворовете и домовете на пострадалите жители, съобщи bTV.

Две машини извозват събраната кал от улиците, като тя не се изхвърля в речното корито.

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"Мисля, че до края на деня всяка от къщите ще бъде приведена в поносимо състояние, за да могат собствениците да започнат почистването", каза областният управител Михаил Кашеров.

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По думите му електроснабдяването в района остава прекъснато и се очаква да бъде възстановено в късните следобедни часове днес.

Военнослужещи се

Обстановката в селото вече е спокойна, а нивото на водата се е понижило значително. Част от жителите на наводнените къщи са прекарали нощта при свои роднини и близки. Вероятно утре или в понеделник ще започне описването на щетите.

Ще бъдат предприети действия за осигуряване на държавно финансиране за подпомагане на пострадалите домакинства.

В село Тича беше обявено частично бедствено положение, след като на 4 юни река Камчия излезе от коритото си и заля около 30 къщи, както и участък от пътя Котел – Омуртаг.

Военнослужещи се

Информация за усложнената обстановка е постъпила около 16:30 часа след сигнал за проливен дъжд в планинския район над селото.

На места водата е достигнала около един метър височина. По разпореждане на областния управител бе задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert.

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