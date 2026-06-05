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Разследват печатница за фалшиво евро в Реброво, трима души са с обвинения

Трима души са с обвинения, двама са в ареста

05.06.2026 | 11:13 ч. 7
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Окръжна прокуратура – София е повдигнала обвинения на трима души по досъдебно производство за прокарване в обращение и опит за прокарване в обращение на подправени парични знаци, за изготвяне и опит за изготвяне на неистински парични знаци, както и за укриване на предмети, материали и средства, предназначени за изготвянето им, съобщиха от прокуратурата.

Двама от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои да се поиска от съда постоянния им арест. Третият е с парична гаранция заради тежкото му здравословно състояние. Те са многократно осъждани.

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На 2 юни в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге, при заплащане на покупки били прокарани в обращение три подправени банкноти с номинал 20 евро. По същото време в един от търговските обекти е бил направен опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал.

Установено е, че през периода от месец май 2026 г. до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в с. Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци. При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети шест принтера, два плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи.

На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изготвяне на неистински банкноти.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София.

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