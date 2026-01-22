В града на фалшивото евро иззеха 100 броя менте банкноти

Полицаи са иззели 100 броя фалшиви банкноти евро при получаването им в офис на куриерска фирма вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На 20 януари в полицията в Монтана бил получен сигнал, че жител на региона е поръчал фалшиви банкноти евро, които ще му бъдат доставени с куриерска фирма. В 16:45 часа вчера в офис на куриерска фирма в Монтана пратката получил човек на 36 години от село Долно Церовене, община Якимово, област Монтана. На място била направена проверка, която установила, че пратката съдържа 100 броя банкноти евро, всяка от които с номинал 100 евро. Те били иззети и изпратени за експертиза в БНБ.

По случая е образувано досъдебно производство по член 244 от Наказателния кодекс за престъпление против финансовата система.

На брифинг преди два дни окръжният прокурор на Монтана Росен Петков съобщи, че от началото на тази година в региона има образувани шест досъдебни производства за прокарване на фалшиви банкноти евро в обращение. По тези производства са иззети 11 банкноти – седем от които с номинал 100 евро и четири с номинал 50 евро. Петков съобщи, че ако се докаже, че неистинските банкноти са били пуснати в обращение със знанието на притежателите им в този момент, то те могат да получат наказание от 2 до 8 години затвор, а ако бъдат установени хората, които са изготвили фалшивите пари, то те могат да бъдат наказани от 5 до 15 години затвор. Окръжният прокурор заяви, че за пресичане на престъпленията против финансовата система в момента е мобилизиран целият личен състав на Областната дирекция на МВР в Монтана и под ръководството на прокуратурата се проверява щателно всеки сигнал за неистински пари.