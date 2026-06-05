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Божанов: Йотова да коригира указът за ИК, има грешка

Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май

05.06.2026 | 13:12 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

“Демократична България” изпрати писмо на президента Илияна Йотова с възражения по издадения от нея в края на миналата седмица указ за провеждане на публични консултации и процедура за назначаване на нова Централна избирателна комисия.

Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май. От парламентарно представените формации вече има предложения за нов състав, а изслушването ще се проведе на 9 юни.

"В указа е допусната грешка при изчисляването на квотите в 15-членната ЦИК и вместо ПП-ДБ да има 3-ма представители (двама от ДБ и 1 от ПП), има двама, а ДПС има двама, вместо един", съобщи в парламента днес депутатът Божидар Божанов. 

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Според него грешката вероятно е дошла от това, че за пръв път от три десетилетия имаме формация с абсолютно мнозинство - “Прогресивна България”, която обаче според Изборния кодекс няма право на мнозинство в ЦИК и вместо полагащите ѝ се 8 мандата, ще има 7.

Според ДБ предложената в указа методика по изчисленията на разпределенията на остатъците е некоректна и това може да се възпроизведе и в районите избирателни комисии (РИК), но също и при избора на общински съвети и парламент и да се окажем с  непопълнени представителни органи на власт.

"Настояваме президентът да коригира указа, той има последици и за в бъдеще за Изборния кодекс”, каза Божидар Божанов.

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Тагове:

Божидар Божанов Изборен кодекс ЦИК Илияна Йотова указ
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