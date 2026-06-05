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Клиент е платил с фалшиви 500 евро за такси във Враца

При проверка в банка е установено, че парите не са истински

05.06.2026 | 15:47 ч. Обновена: 05.06.2026 | 15:47 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Сигнал за фалшива евро банкнота от 500 евро е подал в Районно управление Враца таксиметров шофьор, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Сигналът е от в четвъртък, 4 юни, като според информацията клиент на таксито е заплатил с банкнотата. 

При проверка в банков клон е установено, че парите не са истински.

По случая е образовано досъдебно производство по чл.244 ал.1 Наказателния кодекс, според който, ако някой прокара в обращение подправени парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2, приеме, придобие, прехвърли или си служи с такива, като знае, че са подправени, или ги пренесе през границата на страната или ги превозва, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

 

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Тагове:

фалшива банкнота евро Враца такси
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