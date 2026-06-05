Real Estate Awards 2025 отличи най-добрите компании, проекти и професионалисти в сектора на недвижимите имоти

На официална церемония в Sky Bonsai Bar в Crowne Plaza Sofia , бяха връчени отличията в Real Estate Awards 2025 – конкурса, който вече 11 години отличава добрите практики, успешните проекти и професионалните постижения в сектора на недвижимите имоти.

Организирани от Imoti.net – първият сайт за недвижими имоти в България, и Investor Media Group, наградите отново събраха представители на водещи агенции за недвижими имоти, строителни компании, инвеститори, финансови институции и експерти от сектора.

Тазгодишното издание предизвика сериозен интерес, като в конкурса участваха близо 60 кандидатури. Сред акцентите през 2025 г. бяха дигиталното присъствие, видеосъдържанието, комуникацията с клиентите и иновативните подходи при представянето на имоти и услуги.

За първи път конкурсът включи категорията „Видеопредставяне на брокер, агенция или имот“, която отличава най-добрите примери за използване на видеоформати в сектора и отразява нарастващата роля на дигиталното съдържание в комуникацията на недвижимите имоти.

В категория „Брокер недвижими имоти 2025“ победител стана Борис Борисов от Имоти Премиер.

Отличието за „Сайт на фирма за недвижими имоти 2025“ беше присъдено на dotwon-estate.com.

В категория „Реклама на имот 2025“ наградата получи „Просторно жилище в комплекс Морени“ на Block Real Estates.

Призът за „Имот на годината 2025“ беше присъден на жилищния проект „OKINAWA Boutique Residence“ на Тасков & Стоянов.

Първото отличие в новата категория „Видеопредставяне на брокер, агенция или имот 2025“ спечели Амалия Платова и L' Artista за видео представяне на имот.

В категория „Дебют на агенция за недвижими имоти 2025“ журито отличи ACRONA Real Estate.

Сред агенциите за недвижими имоти победителите бяха определени в три категории според мащаба на бизнеса. За „Агенция за недвижими имоти – голям бизнес 2025“ беше отличена АДРЕС Недвижими имоти, в категорията „ Среден бизнес“ наградата получи MODERATO, а в категорията „Малък бизнес“ победител стана Block Real Estates.

Традиционно бяха връчени и наградите на потребителите, като тази година в гласуването се включиха над 1800 души. Отличието за „Агенция за недвижими имоти“ спечели Arco Real Estate, за „Брокер недвижими имоти“ беше отличена Мариела Желева от LUXIMMO, а наградата за „Сайт на агенция за недвижими имоти“ получи bulgarianproperties.bg.

По време на церемонията Imoti.net връчи и специални отличия за принос към развитието на сектора.

Наградата за принос в развитието на бизнеса с недвижими имоти получи Никола Стоянов.

За съпричастност, хуманизъм и консолидиране на сектор недвижими имоти беше отличен Мариян Алексиев.

Специално отличие беше връчено и на Николай Джанев от JJ Corporation, който спечели вота на своите колеги от сектор недвижими имоти.

Победителите бяха определени от жури, съставено от утвърдени професионалисти от сферите на недвижимите имоти, строителството, архитектурата, маркетинга, финансите и медиите.

Част от журито на Real Estate Awards 2026 бяха Даниела Грозева, председател на Управителния съвет на Национално сдружение Недвижими имоти, Снежана Стойчева, управител на Imoti.net, Страхил Иванов, мажоритарен собственик на ЯВЛЕНА, Ангел Искрев, творчески директор на proof., Радослав Илиев, оперативен директор на Studio X, инж. Борислав Точевски – съсобственик на DOMEX и Гергана Гераскова, директор „Банкиране на дребно“ във Fibank.

С единадесетото си издание Real Estate Awards продължава да утвърждава високите професионални стандарти в сектора, като отличава добрите примери, иновациите и компаниите, които допринасят за развитието на пазара на недвижими имоти в България.

ПАРТНЬОРИ

Основен партньор: Fibank

Партньори: Sander Correct, Явлена, Domex, НАСП

Институционални партньори: Камара на строителите в България

С подкрепата на: Къмпинг Градина, Evbons, MANCHINI, Paloma Fashion

Медийни партньори: Dnes.bg, Investor.bg, Bulgaria ON AIR, stroitelbg.bg , Градът Медия Груп, Daibau, Storytel, dir.bg, money.bg и БанкерЪ